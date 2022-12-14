Тюменская таможня передала одежду для курганскому соцучреждению (архивнео фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники тюменской Таможни передали три тонны одежды, задержанной на границе с Казахстаном, курганскому центру социального обслуживания. Об этом корреспондент URA.RU сообщил с мероприятия по передаче одежды малоимущим курганцам.

«Тюменские таможенники передали 3 тонны мужской и женской одежды Государственному автономному учреждению „Центр социального обслуживания №1“ г. Кургана. Партия товаров была задержана на россйиской-казахстанской границе», — рассказали таможенники о сути проводимого 15 декабря в Кургане мероприятия. Курганский центра соцобслуживания получил 12,5 тысяч единиц одежды на сумму 11 млн 350 тысяч рублей.

Вся эта одежда была задержана на пункте пропуска границы с Казахстаном возле города Петухово в сентябре 2021 года. По документам странами происхождения были указаны Узбекистан и Турция, а получателе — коммерческое предприятие в Новосибирске. Районный суд признал отсутствие у задержанного товара хозяина и передал его в собственность государства.

Сотрудники таможенного управления провели необходимые работы с данной партией. Ставшую безопасной по документам одежду передадут малоимущим жителям Кургана и области.

Ранее URA.RU сообщало, что с 2022 года таможенники могут передавать задержанный товар в соцуучреждения. В начале октября были переданы около 7500 единиц одежды и чулочно-носочных изделий в тюменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». Подобную акцию планировали провести и для курганских соцучреждений.

Тюменская таможня передала курганскому соцучреждению около 3 тонн одежды Фото: предоставлено пресс-службой ведомства

Подопечные курганского соуучреждения уже успели примерить некоторые вещи Фото: преедоставлено пресс-службой ведомства