Власти Нижневартовска купили квартиры для жителей разрушенного дома

15 декабря 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Семьи из разрушенной пятиэтажки переедут в новостройки Фото: Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске В Нижневартовске (ХМАО) мэрия закупила квартиры для маневренного фонда, в который планирует переселить жителей разрушенной от взрыва газа пятиэтажки. На заседании профильных депутатских комиссий начальник управления жилищной политики администрации города Татьяна Борисова сообщила, что приемка квартир состоялась, передает корреспондент URA.RU. «Администрацией города была произведена приемка, это двадцать квартир, которые дополнительно приобретаются для включения в маневренный фонд. С гражданами ведется работа по уточнению пожеланий относительно места размещения маневренного фонда», — рассказала Борисова. Дополнительные квартиры для маневренного фонда были закуплены за счет средств из окружного резервного фонда. По данным управления жилполитики, заявку на размещение в маневренном фонде подали жители 34 квартир пострадавшего дома. «Семь семей уже получили ключи», — добавила Борисова. Ранее URA.RU сообщало, что жители разрушенного дома в Нижневартовске получат квартиры в новостройках. Об этом на встрече с жильцами сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

В Нижневартовске (ХМАО) мэрия закупила квартиры для маневренного фонда, в который планирует переселить жителей разрушенной от взрыва газа пятиэтажки. На заседании профильных депутатских комиссий начальник управления жилищной политики администрации города Татьяна Борисова сообщила, что приемка квартир состоялась, передает корреспондент URA.RU. «Администрацией города была произведена приемка, это двадцать квартир, которые дополнительно приобретаются для включения в маневренный фонд. С гражданами ведется работа по уточнению пожеланий относительно места размещения маневренного фонда», — рассказала Борисова. Дополнительные квартиры для маневренного фонда были закуплены за счет средств из окружного резервного фонда. По данным управления жилполитики, заявку на размещение в маневренном фонде подали жители 34 квартир пострадавшего дома. «Семь семей уже получили ключи», — добавила Борисова. Ранее URA.RU сообщало, что жители разрушенного дома в Нижневартовске получат квартиры в новостройках. Об этом на встрече с жильцами сообщил глава города Дмитрий Кощенко.