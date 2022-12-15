Курганцам рассказали, как отличить настоящую красную икру по надписи на консервной банке

Жителей Кургана предупредили о другой красной лососевой икре

Российские производители создают искусственную икру, которую трудно отличить от настоящей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Курганской области предупредили о продаже красной лососевой икры, которая не является настоящей. Представители Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области также рассказали, как отличить натуральную икру от структурированной по надписи на консервной банке. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

«Структурированная икра в действительности является не ей, а „икорным рыбным изделием“, что зачастую не указано на упаковке. Россельхознадзор призывает обращать особое внимание на маркировку продукции, особенно на наименование и состав, и не позволять недобросовестным производителям, называющим „икрой“ икорное рыбное изделие, содержащее неизвестное количество пищевых добавок, вводить себя в заблуждение», — указано в сообщении ведомства.

Сообщается, что метод структурирования означает переработку поврежденных икринок, из которых делают однородную смесь и потом придают привычную форму шариков. В «структурированной икре» также используют пищевые добавки: красители, загустители и усилители вкуса. Таким образом производители получают продукт, который не отличается от натурального ни цветом, ни запахом, ни видом. Как сообщают представители Россельхознадзора, они уже обратились в Роспотребнадзор, чтобы проконтролировать данную ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Государственной Думы Сергей Лисовский предложил маркировать красную икру. По его словам, такой эксперимент поможет снизить нелегальный оборот рыбной продукции, защитит граждан и ограничит лобби браконьеров.