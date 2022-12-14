Шесть мобилизованных пермяков вернутся домой

15 декабря 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

В ближайшее время военнослужащие вернутся домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пермская краевая призывная комиссия приняла решение о демобилизации семи многодетных мобилизованных пермяков. Однако один из них решил остаться в войсках. Об этом URA.RU сообщил замминистра территориальной безопасности края Альберт Марданов. «Заседание комиссии было 6 декабря. Тогда было принято решение о демобилизации семи многодетных жителей края. Но один из них написал рапорт и отказался от возвращения», — отметили в ведомстве. Замминистра не уточнил, вернулись ли уже пермяки домой. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный житель края вернулся домой, чтобы ухаживать за детьми на время больничного супруги. Губернатор Дмитрий Махонин пообещал, что все семьи мобилизованных получат необходимую поддержку. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

Пермская краевая призывная комиссия приняла решение о демобилизации семи многодетных мобилизованных пермяков. Однако один из них решил остаться в войсках. Об этом URA.RU сообщил замминистра территориальной безопасности края Альберт Марданов. «Заседание комиссии было 6 декабря. Тогда было принято решение о демобилизации семи многодетных жителей края. Но один из них написал рапорт и отказался от возвращения», — отметили в ведомстве. Замминистра не уточнил, вернулись ли уже пермяки домой. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный житель края вернулся домой, чтобы ухаживать за детьми на время больничного супруги. Губернатор Дмитрий Махонин пообещал, что все семьи мобилизованных получат необходимую поддержку. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.