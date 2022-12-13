Махонин подвел итоги мобилизации в Пермском крае

14 декабря 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Мобилизованные из Прикамья отправлялись в Тюмень и Елань Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Период частичной мобилизации был непростым, но Пермский край преодолел все сложности. В этом заслуга не только властей, но и обычных жителей, и бизнеса, заявил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира. Трансляция ведется в сообществе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Мобилизация — это было непростое время и естественно мы столкнулись с определенными сложностями, потому что мобилизации в стране не было с 40-х годов прошлого века. Но эти сложности были преодолены в части поддержки и самих мобилизованных, и их семей. Спасибо всем жителям, которые помогали различными способами от вязания носков до сохранения зарплат со стороны предприятий», — отметил Махонин. Губернатор подчеркнул, что край продолжит поддерживать новые субъекты России. Так, с Северодонецком ранее уже было подписано соглашение о сотрудничестве. Сейчас там, в частности, работают пермские врачи.

Период частичной мобилизации был непростым, но Пермский край преодолел все сложности. В этом заслуга не только властей, но и обычных жителей, и бизнеса, заявил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира. Трансляция ведется в сообществе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Мобилизация — это было непростое время и естественно мы столкнулись с определенными сложностями, потому что мобилизации в стране не было с 40-х годов прошлого века. Но эти сложности были преодолены в части поддержки и самих мобилизованных, и их семей. Спасибо всем жителям, которые помогали различными способами от вязания носков до сохранения зарплат со стороны предприятий», — отметил Махонин. Губернатор подчеркнул, что край продолжит поддерживать новые субъекты России. Так, с Северодонецком ранее уже было подписано соглашение о сотрудничестве. Сейчас там, в частности, работают пермские врачи.