13 декабря 2022

Махонин подвел итоги мобилизации в Пермском крае

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Мобилизованные из Прикамья отправлялись в Тюмень и Елань Фото:
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Мобилизация в России

Период частичной мобилизации был непростым, но Пермский край преодолел все сложности. В этом заслуга не только властей, но и обычных жителей, и бизнеса, заявил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира. Трансляция ведется в сообществе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«Мобилизация — это было непростое время и естественно мы столкнулись с определенными сложностями, потому что мобилизации в стране не было с 40-х годов прошлого века. Но эти сложности были преодолены в части поддержки и самих мобилизованных, и их семей. Спасибо всем жителям, которые помогали различными способами от вязания носков до сохранения зарплат со стороны предприятий», — отметил Махонин.

Губернатор подчеркнул, что край продолжит поддерживать новые субъекты России. Так, с Северодонецком ранее уже было подписано соглашение о сотрудничестве. Сейчас там, в частности, работают пермские врачи.

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Период частичной мобилизации был непростым, но Пермский край преодолел все сложности. В этом заслуга не только властей, но и обычных жителей, и бизнеса, заявил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира. Трансляция ведется в сообществе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Мобилизация — это было непростое время и естественно мы столкнулись с определенными сложностями, потому что мобилизации в стране не было с 40-х годов прошлого века. Но эти сложности были преодолены в части поддержки и самих мобилизованных, и их семей. Спасибо всем жителям, которые помогали различными способами от вязания носков до сохранения зарплат со стороны предприятий», — отметил Махонин. Губернатор подчеркнул, что край продолжит поддерживать новые субъекты России. Так, с Северодонецком ранее уже было подписано соглашение о сотрудничестве. Сейчас там, в частности, работают пермские врачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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