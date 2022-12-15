Генерал-майор рассказал о планах отодвинуть границу РФ до Киева

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Одесса и Чернигов могут войти в состав ДНР, считает Николай Тутрин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Одесса и Чернигов (город в Черниговской области, соседствующей с Киевской) постепенно войдут в состав России, став частью Донецкой народной республики (ДНР), при условии освобождения этих городов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин.

«Сомнений нет [при освобождении, территории войдут в состав РФ]. Это исконно-русские земли. Это будет принадлежность ДНР. Побережье это всегда было российским», — подчеркнул Николай Тутрин.

По словам генерал-майора, жители Одессы и Чернигова положительно относятся к России. «Аналитика показывает, что каждая из областей Украины на сегодняшний день, кроме Западной, это Тернопольская, Ужгородская и прочие, где они зомбированы больше, чем где-либо, лишь где-то на 20%, максимум 30% настроены прозападно. Остальные люди адекватные, они все понимают. Но в связи с тем, что такова обстановка, что мы сразу не можем все охватить, мы продвигаемся потихонечку. И эти 20% или растворятся внутри каждой области, или они возьмут, да уедут», — объяснил Тутрин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин завил о необходимости освобождения от киевского режима Одессы и Чернигова. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о присоединении этих территорий к России будет зависеть от желания жителей.

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Одесса и Чернигов (город в Черниговской области, соседствующей с Киевской) постепенно войдут в состав России, став частью Донецкой народной республики (ДНР), при условии освобождения этих городов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. «Сомнений нет [при освобождении, территории войдут в состав РФ]. Это исконно-русские земли. Это будет принадлежность ДНР. Побережье это всегда было российским», — подчеркнул Николай Тутрин. По словам генерал-майора, жители Одессы и Чернигова положительно относятся к России. «Аналитика показывает, что каждая из областей Украины на сегодняшний день, кроме Западной, это Тернопольская, Ужгородская и прочие, где они зомбированы больше, чем где-либо, лишь где-то на 20%, максимум 30% настроены прозападно. Остальные люди адекватные, они все понимают. Но в связи с тем, что такова обстановка, что мы сразу не можем все охватить, мы продвигаемся потихонечку. И эти 20% или растворятся внутри каждой области, или они возьмут, да уедут», — объяснил Тутрин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин завил о необходимости освобождения от киевского режима Одессы и Чернигова. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о присоединении этих территорий к России будет зависеть от желания жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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