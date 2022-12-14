Источник: обыски в пермской мэрии связаны с исполнением нацпроектов

Дело находится в производстве СУ СК РФ по Пермскому краю Фото: Сергей Белов © URA.RU

Следственные действия в администрации Дзержинского района Перми проходят в рамках уголовного дела, связанного с реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда». А точнее, с входящей в него федеральной программой по благоустройству «Формирование комфортной городской среды», рассказал URA.RU источник, близкий к правоохранительным органам. Курирующий программу первый замглавы района Николай Ракинцев якобы незаконно перераспределил деньги с одного дома на другой.

«Были выделены деньги. Распределением их занимается район. Изначально они планировались на дом по улице Подлесной, 17. Но потом были перераспределены на дом на улице Куфонина», — рассказал источник.

По его данным, дом на улице Подлесной, 17 находится под управлением муниципальной управляющей компании «ГКТХ». Руководство УК якобы настаивало на том, чтобы работы по благоустройству проводил дружественный подрядчик. Узнав об этом, Ракинцев перевел предусмотренные для дома деньги на другой объект. По информации источника, речь может идти о превышении должностных полномочий. Во время обысков Ракинцев находился на рабочем месте, отмечает собеседник агентства.

В «ГКТХ» отказались от комментариев. В пресс-службе мэрии обещали прокомментировать ситуацию позже. Дело находится в производстве СУ СК РФ по Пермскому краю. URA.RU направило запрос в ведомство. На момент публикации ответ не был получен. Ранее агентство сообщало, что Николай Ракинцев может быть связан с «теневым мэром» Перми Владимиром Плотниковым.