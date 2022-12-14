Обыски в администрации Перми считают ударом по «теневому мэру»

В окружении Плотникова отрицают связи с чиновником Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Следственные действия в администрации Дзержинского района Перми, а также задержание заместителя главы района Николая Ракинцева, является ударом по «теневому мэру» города, депутату гордумы Владимиру Плотникову. Так считает источник URA.RU в политэлитах региона.

«Это человек Плотникова на 100%. Ракинцев в районе занимался распределением подрядов на содержание дорог», — говорит источник.

Помощник Владимира Плотникова Юрий Руднев отрицает связи с этим чиновником. И, следовательно, ни о каком ударе речи быть не может.

Другой собеседник в политтусовке считает, что в большей степени следственные действия ударяют по мэру Перми Алексею Демкину. «Еще вчера губернатор Махонин критиковал городские власти за плохую уборку снега, а сегодня утром в администрацию района приходят силовики. Если это и совпадение, то очень странное», — считает источник. Он добавляет, что Дзержинский район всегда был сферой интересов ПЗСП, который до назначения мэром возглавлял Демкин. Поэтому логично, что завод стремился влиять на кадровую политику. В пресс-службе мэрии обещали прокомментировать ситуацию позднее.

О том, что в администрации Дзержинского района проходят обыски, сообщил «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Николай Ракинцев курирует в районе вопросы ЖКХ, благоустройства, градостроительства, жилищных и земельных отношений и ряд других.