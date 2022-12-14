14 декабря 2022

Силовики задержали замглавы Дзержинского района Перми

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Чиновника из Перми задержали силовики Фото:

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задержали заместителя главы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.

«В администрации Дзержинского района Перми проходят следственные действия. По неофициальным данным, они проводятся в рамках расследования, связанного с подрядами по дорожной тематике. По информации источника, задержан замглавы района Николай Ракинцев», — пишет издание.

Ракинцев занимался вопросами благоустройства, градостроительства, земельных отношений и ЖКХ. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю на вопрос агентства о задержании сообщили, что прокомментируют задержание в ближайшее время.

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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задержали заместителя главы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. «В администрации Дзержинского района Перми проходят следственные действия. По неофициальным данным, они проводятся в рамках расследования, связанного с подрядами по дорожной тематике. По информации источника, задержан замглавы района Николай Ракинцев», — пишет издание. Ракинцев занимался вопросами благоустройства, градостроительства, земельных отношений и ЖКХ. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю на вопрос агентства о задержании сообщили, что прокомментируют задержание в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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