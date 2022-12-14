Силовики задержали замглавы Дзержинского района Перми

15 декабря 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Чиновника из Перми задержали силовики Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задержали заместителя главы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. «В администрации Дзержинского района Перми проходят следственные действия. По неофициальным данным, они проводятся в рамках расследования, связанного с подрядами по дорожной тематике. По информации источника, задержан замглавы района Николай Ракинцев», — пишет издание. Ракинцев занимался вопросами благоустройства, градостроительства, земельных отношений и ЖКХ. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю на вопрос агентства о задержании сообщили, что прокомментируют задержание в ближайшее время.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задержали заместителя главы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. «В администрации Дзержинского района Перми проходят следственные действия. По неофициальным данным, они проводятся в рамках расследования, связанного с подрядами по дорожной тематике. По информации источника, задержан замглавы района Николай Ракинцев», — пишет издание. Ракинцев занимался вопросами благоустройства, градостроительства, земельных отношений и ЖКХ. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю на вопрос агентства о задержании сообщили, что прокомментируют задержание в ближайшее время.