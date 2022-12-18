Мэрия Тюмени наберет сотню молодых чиновников для вступления в резерв

Администрация Тюмени запустила проект по привлечению и подготовке молодых кадров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская мэрия запустила проект по подготовке молодых кадров для будущего вхождения в кадровый резерв администрации города. Информация об этом размещена в группе проекта «Молодежная администрация» ВКонтакте.

«Участники проекта получат необходимые знания о работе городской администрации, управленческие знания, основы социального проектирования. На практике каждый участник получит возможность при поддержке профильного ведомства администрации реализовать свою социально-значимую идею. По итогам участия в проекте участники смогут войти в кадровый резерв администрации города Тюмени», — сообщается в публикации.

В состав Молодежной администрации войдут сотрудники бюджетных учреждений Тюмени в возрасте до 35 лет, а также студенты высших и средних учебных заведений. Планируется набрать от 50 до 100 участников. Об этом сообщается в положении о проекте. «Конкурс проводится среди претендентов на вступление в Молодежную администрацию Тюмени из числа инициативной молодежи. В состав должно быть включено не менее 50 человек и не более 100 человек», — указано в положении.

Ранее URA.RU сообщало, что проект «Молодежная администрация» начнет работать в 2023 году. Над проектом трудится рабочая группа, в составе которой чиновники из департамента по спорту и молодежной политике, а также тюменские общественники.