В Миассе депутаты три часа мирились с мэром после бунта горсобрания

Григорий Тонких урегулировал вопрос о будущем бюджете Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты городского собрания Миасса (Челябинская область), заблокировавшие принятие внесенного мэром Григорием Тонких проекта бюджета города на 2023 год, помирились с градоначальником 15 декабря. Этому предшествовали несколько часов переговоров, сообщил URA.RU источник в администрации Миасса.

«Сегодня Тонких встретился с представителями депутатского корпуса. Разговор длился около трех часов, основные поводы для напряженности были сняты. После доработки документ вновь будет вынесен на рассмотрение депутатских комиссий», — рассказал инсайдер.

В городском собрании ограничились комментарием, что комиссии рассмотрят проект городского бюджета на следующей неделе. Заседание, на котором предполагается принять главный финансовый документ Миасса, запланировано на 23 декабря. Мэр города не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Принять бюджет на следующий год предполагалось 15 декабря, но сессию городского собрания пришлось отменить. За день до этой даты глава города и ряд его заместителей не явились на совместное заседание комиссий. Депутаты расценили это как демонстративное неуважение, и все комиссии дали отрицательное заключение на проект бюджета.

Схожая ситуация в Миассе сложилась в декабре 2016 года. Тогда городские депутаты, услышав ультиматум торопящегося на учебу в Сколково мэра Геннадия Васькова, заблокировали изобиловавший недочетами проект бюджета на следующий год.