Курганские власти определили прожиточный минимум на 2023 год

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С 1 января величина прожиточного минимума в Курганской области составит 13,5 тысяч рублей Фото:

Правительство Курганской области установило размер прожиточного минимума на душу населения на 2023 год. Для трудоспособных граждан он составит более 14,7 тысячи рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области №381.

«Установить величину прожиточного минимума в Курганской области на 2023 год в расчете на душу населения — 13 513 рублей, для трудоспособного населения — 14 729 рублей», — указано в документе. Для пенсионеров прожиточный минимум в следующем году составит 11 621 рубль, для детей — 13 874 рубля.

В последний раз прожиточный минимум в регионе повышали 1 июня 2022 года. Летом этого года его подняли до 13 085 рублей, для трудоспособного населения — до 14 263 рублей.

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Правительство Курганской области установило размер прожиточного минимума на душу населения на 2023 год. Для трудоспособных граждан он составит более 14,7 тысячи рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области №381. «Установить величину прожиточного минимума в Курганской области на 2023 год в расчете на душу населения — 13 513 рублей, для трудоспособного населения — 14 729 рублей», — указано в документе. Для пенсионеров прожиточный минимум в следующем году составит 11 621 рубль, для детей — 13 874 рубля. В последний раз прожиточный минимум в регионе повышали 1 июня 2022 года. Летом этого года его подняли до 13 085 рублей, для трудоспособного населения — до 14 263 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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