Путин отметил важность строительства Северного широтного хода

15 декабря 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин считает важным строительство СШХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность строительства мегапроекта. Северный широтный ход является одной из главных задач по развитию Сибири, сообщил глава государства в ходе заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «В наших планах — дальнейшая модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа. Это позволит заметно увеличить объемы пассажиро- и грузопотоков», — отметил он. Президент подчеркнул, что благодаря этому торговля получит новый импульс, а уровень деловой активности увеличится. В лучшую сторону изменится социальная структура. Немаловажно и то, что это поможет запустить новые проекты. Еще это поспособствует развитию Сибири и Дальнего Востока. «При этом с повестки дня не будут сняты и такие проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла и строительство Северного широтного хода», — заявил глава России. Ранее вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявил, что строительство Северного широтного хода будет приостановлено. Тогда он сообщил, что правительство делает акцент на реализации других важных проектов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность строительства мегапроекта. Северный широтный ход является одной из главных задач по развитию Сибири, сообщил глава государства в ходе заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «В наших планах — дальнейшая модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа. Это позволит заметно увеличить объемы пассажиро- и грузопотоков», — отметил он. Президент подчеркнул, что благодаря этому торговля получит новый импульс, а уровень деловой активности увеличится. В лучшую сторону изменится социальная структура. Немаловажно и то, что это поможет запустить новые проекты. Еще это поспособствует развитию Сибири и Дальнего Востока. «При этом с повестки дня не будут сняты и такие проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла и строительство Северного широтного хода», — заявил глава России. Ранее вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявил, что строительство Северного широтного хода будет приостановлено. Тогда он сообщил, что правительство делает акцент на реализации других важных проектов.