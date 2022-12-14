Путин отметил важность строительства Северного широтного хода

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность строительства мегапроекта. Северный широтный ход является одной из главных задач по развитию Сибири, сообщил глава государства в ходе заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«В наших планах — дальнейшая модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа. Это позволит заметно увеличить объемы пассажиро- и грузопотоков», — отметил он.
Президент подчеркнул, что благодаря этому торговля получит новый импульс, а уровень деловой активности увеличится. В лучшую сторону изменится социальная структура. Немаловажно и то, что это поможет запустить новые проекты. Еще это поспособствует развитию Сибири и Дальнего Востока. «При этом с повестки дня не будут сняты и такие проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла и строительство Северного широтного хода», — заявил глава России.
Ранее вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявил, что строительство Северного широтного хода будет приостановлено. Тогда он сообщил, что правительство делает акцент на реализации других важных проектов.
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