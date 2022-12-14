14 декабря 2022

Путин отметил важность строительства Северного широтного хода

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин считает важным строительство СШХ Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность строительства мегапроекта. Северный широтный ход является одной из главных задач по развитию Сибири, сообщил глава государства в ходе заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В наших планах — дальнейшая модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа. Это позволит заметно увеличить объемы пассажиро- и грузопотоков», — отметил он.

Президент подчеркнул, что благодаря этому торговля получит новый импульс, а уровень деловой активности увеличится. В лучшую сторону изменится социальная структура. Немаловажно и то, что это поможет запустить новые проекты. Еще это поспособствует развитию Сибири и Дальнего Востока. «При этом с повестки дня не будут сняты и такие проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла и строительство Северного широтного хода», — заявил глава России.

Ранее вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявил, что строительство Северного широтного хода будет приостановлено. Тогда он сообщил, что правительство делает акцент на реализации других важных проектов.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность строительства мегапроекта. Северный широтный ход является одной из главных задач по развитию Сибири, сообщил глава государства в ходе заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «В наших планах — дальнейшая модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа. Это позволит заметно увеличить объемы пассажиро- и грузопотоков», — отметил он. Президент подчеркнул, что благодаря этому торговля получит новый импульс, а уровень деловой активности увеличится. В лучшую сторону изменится социальная структура. Немаловажно и то, что это поможет запустить новые проекты. Еще это поспособствует развитию Сибири и Дальнего Востока. «При этом с повестки дня не будут сняты и такие проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла и строительство Северного широтного хода», — заявил глава России. Ранее вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявил, что строительство Северного широтного хода будет приостановлено. Тогда он сообщил, что правительство делает акцент на реализации других важных проектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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