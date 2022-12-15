Путин исключил Хаматову из совета президентского фонда

15 декабря 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Чулпан Хаматова уехала из России Фото: Размик Закарян © URA.RU Президент России Владимир Путин исключил актрису Чулпан Хаматову из состава попечительского совета фонда «Круг добра». Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Исключить [директора благотворительного фонда „Старость в радость“] Олескину Е.А, [актрису] Раппопорт К.А, [члена комитета Госдумы РФ по охране здоровья] Фечину Л.Г и Хаматову Ч.Н.», — сообщается в указе президента РФ . В новый состав попечительского совета вошли уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Олег Новицкий, депутат Госдумы Владислав Третьяк. В марте Хаматова вместе с детьми уехала из России в Латвию, передает «Дни.ру». Она сообщала, что построила там дом в деревне, но не придумала, на что будет его содержать. В августе актриса рассказала, что у нее резко упал уровень жизни после иммиграции и она готова согласиться на любую работу.

Президент России Владимир Путин исключил актрису Чулпан Хаматову из состава попечительского совета фонда «Круг добра». Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Исключить [директора благотворительного фонда „Старость в радость“] Олескину Е.А, [актрису] Раппопорт К.А, [члена комитета Госдумы РФ по охране здоровья] Фечину Л.Г и Хаматову Ч.Н.», — сообщается в указе президента РФ. В новый состав попечительского совета вошли уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Олег Новицкий, депутат Госдумы Владислав Третьяк. В марте Хаматова вместе с детьми уехала из России в Латвию, передает «Дни.ру». Она сообщала, что построила там дом в деревне, но не придумала, на что будет его содержать. В августе актриса рассказала, что у нее резко упал уровень жизни после иммиграции и она готова согласиться на любую работу.