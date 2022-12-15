Путин исключил Хаматову из совета президентского фонда

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Встреча со съемочной группой фильма
Чулпан Хаматова уехала из России Фото:

Президент России Владимир Путин исключил актрису Чулпан Хаматову из состава попечительского совета фонда «Круг добра». Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Исключить [директора благотворительного фонда „Старость в радость“] Олескину Е.А, [актрису] Раппопорт К.А, [члена комитета Госдумы РФ по охране здоровья] Фечину Л.Г и Хаматову Ч.Н.», — сообщается в указе президента РФ. В новый состав попечительского совета вошли уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Олег Новицкий, депутат Госдумы Владислав Третьяк.

В марте Хаматова вместе с детьми уехала из России в Латвию, передает «Дни.ру». Она сообщала, что построила там дом в деревне, но не придумала, на что будет его содержать. В августе актриса рассказала, что у нее резко упал уровень жизни после иммиграции и она готова согласиться на любую работу.

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Президент России Владимир Путин исключил актрису Чулпан Хаматову из состава попечительского совета фонда «Круг добра». Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Исключить [директора благотворительного фонда „Старость в радость“] Олескину Е.А, [актрису] Раппопорт К.А, [члена комитета Госдумы РФ по охране здоровья] Фечину Л.Г и Хаматову Ч.Н.», — сообщается в указе президента РФ. В новый состав попечительского совета вошли уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Олег Новицкий, депутат Госдумы Владислав Третьяк. В марте Хаматова вместе с детьми уехала из России в Латвию, передает «Дни.ру». Она сообщала, что построила там дом в деревне, но не придумала, на что будет его содержать. В августе актриса рассказала, что у нее резко упал уровень жизни после иммиграции и она готова согласиться на любую работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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