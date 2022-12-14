14 декабря 2022

В городе ХМАО собрали очередной груз на передовую. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Организатором сбора посылок выступает муниципальный штаб по сбору гуманитарной помощи Фото:
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Из Радужного (ХМАО) сегодня отправился очередной груз на передовую, собранный неравнодушными жителями города. Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказала глава города Наталья Гулина.

«Очередную машину с гуманитарным грузом для добровольцев и призванных участников СВО отправили из Радужного сегодня. Жители города по одному или целыми коллективами собирают посылки с медикаментами, едой длительного хранения, теплой одеждой и другими необходимыми вещами. Учащиеся пишут письма и рисунки, чтобы поддержать наших бойцов», — говорится в новости. Мэр поблагодарила жителей города, предпринимателей и организации за оказанную помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов вместе с волонтерами передал военным груз с помощью в зоне СВО. Вице-губернатор так же встретился с командованием Центрального военного округа, а в опубликованном на канале Гумкорпуса ролике поблагодарил всех, кто собирал помощь на передовую.

На передовую отправятся вещи собранные жителями города, предпринимателями и организациями

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Из Радужного (ХМАО) сегодня отправился очередной груз на передовую, собранный неравнодушными жителями города. Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказала глава города Наталья Гулина. «Очередную машину с гуманитарным грузом для добровольцев и призванных участников СВО отправили из Радужного сегодня. Жители города по одному или целыми коллективами собирают посылки с медикаментами, едой длительного хранения, теплой одеждой и другими необходимыми вещами. Учащиеся пишут письма и рисунки, чтобы поддержать наших бойцов», — говорится в новости. Мэр поблагодарила жителей города, предпринимателей и организации за оказанную помощь. Ранее URA.RU сообщало, что первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов вместе с волонтерами передал военным груз с помощью в зоне СВО. Вице-губернатор так же встретился с командованием Центрального военного округа, а в опубликованном на канале Гумкорпуса ролике поблагодарил всех, кто собирал помощь на передовую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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