РИАН: ЕС отложит новый пакет санкций против РФ

РИАН: ЕС отложит девятый пакет антироссийских санкций из-за позиции Польши

16 декабря 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Источник в Брюсселе сообщил о разногласиях между странами НАТО в вопросе принятия девятого пакета санкций Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз (ЕС) может отложить принятие девятого пакета санкций против России из-за разногласий с Польшей. Об этом сообщил источник в Брюсселе. «Есть некоторые задержки в отношении девятого пакета санкций, поскольку несколько стран-членов настаивают на более жесткой позиции, когда речь идет о переходе удобрений через порты ЕС. На данном этапе против выступают Польша и три балтийские страны», — заявил РИА Новости источник в соответствующем ведомстве. По его мнению, страны ЕС не смогут прийти в ближайшее время к соглашению о введении антироссийских санкций, ожидается еще несколько раундов переговоров. Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций, члены ЕС обсуждают девятый пакет. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявила, что Польша и Литва остановили прием девятого пакета санкций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг заявила, что Россия готова дать ответ на девятый пакет санкций Евросоюза, как и на любые новые недружественные действия в отношении страны, ее слова передает МК .

Евросоюз (ЕС) может отложить принятие девятого пакета санкций против России из-за разногласий с Польшей. Об этом сообщил источник в Брюсселе. «Есть некоторые задержки в отношении девятого пакета санкций, поскольку несколько стран-членов настаивают на более жесткой позиции, когда речь идет о переходе удобрений через порты ЕС. На данном этапе против выступают Польша и три балтийские страны», — заявил РИА Новости источник в соответствующем ведомстве. По его мнению, страны ЕС не смогут прийти в ближайшее время к соглашению о введении антироссийских санкций, ожидается еще несколько раундов переговоров. Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций, члены ЕС обсуждают девятый пакет. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявила, что Польша и Литва остановили прием девятого пакета санкций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг заявила, что Россия готова дать ответ на девятый пакет санкций Евросоюза, как и на любые новые недружественные действия в отношении страны, ее слова передает МК.