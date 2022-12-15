В 2022 году 80 учреждений культуры Курганской области получили новое оборудование

Сейчас в каждом ДК региона имеется современное оборудование (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На закупку нового оборудования для курганских домов культуры в текущем году потратили 27 млн рублей. Это стало возможным благодаря проекту «Единой России» — «Культура малой Родины», который реализуется на территории уже пять лет.

«80 учреждений культуры из 19 округов Курганской области получили новое оборудование. Сейчас в каждом ДК есть современная техника, которая позволяет работать музыкантам на профессиональном уровне», — рассказал региональный координатор партийного проекта Максим Харлов.

В рамках реализации инициативы были отремонтирован центр досуга в селе Сафакулево и «Шатровская межпоселенческая клубная система». Кроме того, завершен капитальный ремонт в варгашинской и долматовской школах искусств.

В Далматовском КДЦ установлено современное гардеробное оборудование. Для организации досуга местных жителей закуплены музыкальные инструменты и современный телевизор. Также в здании новопетропавловсого сельского клуба появилось звуковое оборудование. Всего округу на этими цели выделили почти 1,5 млн рублей.

«Теперь культурные центры — не просто место, где поют или танцуют, это центры притяжения для всех жителей села. Сюда приходят семьями, где каждый найдет занятие по интересам», — поясняет Максим Харлов.

Вместе со световым и звуковым оборудованием в учреждения культуры закупают спортинвентарь. Организуют и обустраивают детские комнаты.

Проект «Культура малой Родины», развивается. В этом году появилось новое направление. Теперь есть возможность организовать виртуальные концертные залы. Трансляции концертов зарубежных и отечественных исполнителей и коллективов проводятся в онлайн-режиме или в записи. Первый такой зал открыли в 2021 году в Шумихе. По итогам первого этапа реализации проекта Курганская область в 2022 году вошла в пятерку лучших регионов в РФ.

URA.RU писало ранее, что в рамках федеральной программы ЕР «Современное образование и передовая наука» (в рамках партийной «Народной программы») в 75 регионах страны после капремонта открылись порядка тысячи школ. В Курганской области в этом году сделали акцент на ремонт сельских образовательных учреждений, поскольку степень износа зданий составляет порядка 50%.