В ЕС признали, что исчерпали санкционные возможности в борьбе с РФ

Ни одна страна Евросоюза не представила предложений по десятому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщил источник в Брюсселе.
«Пока ни одно государство-член не представило предложения по десятому пакету санкций против России», — заявил источник РИА Новости. Согласно сообщению, ЕС исчерпал большую часть рычагов влияния на Россию и теперь подошел к пределу возможностей оказания экономического давления. Источник заявил, что новые антироссийские санкции могут быть введены в будущем, однако они будут носить характер «закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах».
Ранее Европейский союз согласовал девятый пакет санкций против РФ. По словам дипломатов, компромиссное соглашение по ограничениям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС и будет официально подтверждено 16 декабря, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, стало известно, что Польша и Литва нашли способ усилить санкции против РФ.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
Ни одна страна Евросоюза не представила предложений по десятому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщил источник в Брюсселе. «Пока ни одно государство-член не представило предложения по десятому пакету санкций против России», — заявил источник РИА Новости. Согласно сообщению, ЕС исчерпал большую часть рычагов влияния на Россию и теперь подошел к пределу возможностей оказания экономического давления. Источник заявил, что новые антироссийские санкции могут быть введены в будущем, однако они будут носить характер «закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах». Ранее Европейский союз согласовал девятый пакет санкций против РФ. По словам дипломатов, компромиссное соглашение по ограничениям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС и будет официально подтверждено 16 декабря, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, стало известно, что Польша и Литва нашли способ усилить санкции против РФ.