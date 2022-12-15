В ЕС признали, что исчерпали санкционные возможности в борьбе с РФ

Ни одна из стран ЕС не смогла выдвинуть предложений по десятому пакету санкций

Ни одна из стран ЕС не выдвинула предложений по десятому пакету антироссийских санкций Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ни одна страна Евросоюза не представила предложений по десятому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщил источник в Брюсселе.

«Пока ни одно государство-член не представило предложения по десятому пакету санкций против России», — заявил источник РИА Новости. Согласно сообщению, ЕС исчерпал большую часть рычагов влияния на Россию и теперь подошел к пределу возможностей оказания экономического давления. Источник заявил, что новые антироссийские санкции могут быть введены в будущем, однако они будут носить характер «закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах».

Ранее Европейский союз согласовал девятый пакет санкций против РФ. По словам дипломатов, компромиссное соглашение по ограничениям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС и будет официально подтверждено 16 декабря, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, стало известно, что Польша и Литва нашли способ усилить санкции против РФ.