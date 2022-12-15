15 декабря 2022

В ЕС признали, что исчерпали санкционные возможности в борьбе с РФ

Ни одна из стран ЕС не смогла выдвинуть предложений по десятому пакету санкций
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Саммит Россия-ЕС. Приезд гостей и пленарное заседание. Екатеринбург, саммит россия-ес, заседание
Ни одна из стран ЕС не выдвинула предложений по десятому пакету антироссийских санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Ни одна страна Евросоюза не представила предложений по десятому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщил источник в Брюсселе.

«Пока ни одно государство-член не представило предложения по десятому пакету санкций против России», — заявил источник РИА Новости. Согласно сообщению, ЕС исчерпал большую часть рычагов влияния на Россию и теперь подошел к пределу возможностей оказания экономического давления. Источник заявил, что новые антироссийские санкции могут быть введены в будущем, однако они будут носить характер «закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах».

Ранее Европейский союз согласовал девятый пакет санкций против РФ. По словам дипломатов, компромиссное соглашение по ограничениям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС и будет официально подтверждено 16 декабря, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, стало известно, что Польша и Литва нашли способ усилить санкции против РФ.

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Ни одна страна Евросоюза не представила предложений по десятому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщил источник в Брюсселе. «Пока ни одно государство-член не представило предложения по десятому пакету санкций против России», — заявил источник РИА Новости. Согласно сообщению, ЕС исчерпал большую часть рычагов влияния на Россию и теперь подошел к пределу возможностей оказания экономического давления. Источник заявил, что новые антироссийские санкции могут быть введены в будущем, однако они будут носить характер «закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах». Ранее Европейский союз согласовал девятый пакет санкций против РФ. По словам дипломатов, компромиссное соглашение по ограничениям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС и будет официально подтверждено 16 декабря, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, стало известно, что Польша и Литва нашли способ усилить санкции против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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