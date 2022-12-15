Курганских автомобилистов предупредили о новой опасности

В ГИБДД Кургана предупредили водителей о появлении большого количества диких животных на дорогах

ГИБДД: в соцсетях стали часто публиковаться посты о появлении животных на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В последние время в Курганской области участились случаи с появлением животных на дорогах региона. Водителям стоит быть предельно внимательными. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД УМВД России по городу Кургану.

«Сотрудники Госавтоинспекции Кургана напоминают автомобилистам, что на проезжую часть может выйти домашний скот, а также дикие животные, которые нередко становятся причиной ДТП с тяжелыми последствиями», — указано на сайте мэрии. Такие инциденты чаще происходят на загородных трассах, проходящих через лесной массив

В сообщении говорится, что в текущем году на территории области было зафиксировано 168 наездов на диких животных. При этом четыре человека погибли и еще 13 получили различные повреждения.

Автоинспекторы утверждают, чтобы минимизировать последствия такой аварии или ее вовсе избежать, необходимо соблюдать ряд простых правил. Дикие животные наиболее активны на рассвете и закате, поэтому водителям следует быть особенно внимательными в это время суток. В случае, когда животное окажется в зоне видимости, рекомендуется снизить скорость. Использовать звуковой не стоит, это может привести к ненужной панике животных, которые нередко мигрируют небольшими группами. Проезжая мимо, автовладелец должен быть готов к тому, что зверь может повести себя агрессивно.

URA.RU писало ранее, что с сентября по октябрь на автодорогах Курганской области произошло 27 ДТП с участием диких копытных животных. Это более чем в два раза превышает показатель прошлого года за аналогичный период. Согласно действующему законодательству, курганские водители обязаны заплатить за сбитых на дороге косуль, лосей и кабанов.

Корреспонденты агентства сообщали также, что в зауральской Госавтоинспекции предупреждали водителей и пешеходов, что нужно соблюдать предельную внимательность в период непогоды. Полицейские рекомендовали автовладельцам отказаться от поездок во время снегопадов.