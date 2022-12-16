Врач объяснил вспышку гриппа в России беспечностью россиян

Рост заболеваемости гриппом в России связан с беспечностью россиян — их отказом от защитных мер и прививок. Так эпидемический подъем в стране объяснил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.
«Сейчас, хоть и ковид не совсем отступил, все-таки уже маски носят только единицы, многие люди с температурой, катаральными явлениями (насморк, продуктивный кашель — прим. URA.RU) идут на работу, едут в транспорте», — сказал Круглый в разговоре с ТАСС. Еще одной причиной эпидемического подъема врач назвал отказ части россиян от прививок.
По словам сенатора, в нынешних условиях важно проводить тестирование пациентов на грипп и коронавирус из-за схожести их симптомов. Еще одной эффективной мерой для противодействия гриппу Круглый назвал соблюдение масочного режима.
Ранее в российском правительстве сообщили, что тестирование на грипп в больницах будет проводиться бесплатно. Такое решение властями было принято из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом в России.
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Рост заболеваемости гриппом в России связан с беспечностью россиян — их отказом от защитных мер и прививок. Так эпидемический подъем в стране объяснил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый. «Сейчас, хоть и ковид не совсем отступил, все-таки уже маски носят только единицы, многие люди с температурой, катаральными явлениями (насморк, продуктивный кашель — прим. URA.RU) идут на работу, едут в транспорте», — сказал Круглый в разговоре с ТАСС. Еще одной причиной эпидемического подъема врач назвал отказ части россиян от прививок. По словам сенатора, в нынешних условиях важно проводить тестирование пациентов на грипп и коронавирус из-за схожести их симптомов. Еще одной эффективной мерой для противодействия гриппу Круглый назвал соблюдение масочного режима. Ранее в российском правительстве сообщили, что тестирование на грипп в больницах будет проводиться бесплатно. Такое решение властями было принято из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом в России.