В больницах и поликлиниках РФ будут проводить бесплатные тесты на грипп

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Решение о бесплатном тестировании вызвано ростом заболеваемости гриппом Фото:
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В российских больницах и поликлиниках будут бесплатно проводиться тестирования на вирус гриппа в рамках программы обязательного медстрахования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

«В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении. Уточняется, что такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о росте показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране, передает телеканал 360. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ продолжается работа над вакциной от гриппа и ковида. По ее словам, испытания проходят успешно, сообщает RT.

По сообщению врача-иммунолога Николая Крючкова, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас очень высок, прирост заболевших составляет 30—35% каждую неделю. В связи с этим, некоторые представители медотрасли допускают возвращение «ковидных» ограничений.

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В российских больницах и поликлиниках будут бесплатно проводиться тестирования на вирус гриппа в рамках программы обязательного медстрахования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ. «В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении. Уточняется, что такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о росте показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране, передает телеканал 360. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ продолжается работа над вакциной от гриппа и ковида. По ее словам, испытания проходят успешно, сообщает RT. По сообщению врача-иммунолога Николая Крючкова, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас очень высок, прирост заболевших составляет 30—35% каждую неделю. В связи с этим, некоторые представители медотрасли допускают возвращение «ковидных» ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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