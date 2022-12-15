В больницах и поликлиниках РФ будут проводить бесплатные тесты на грипп

15 декабря 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Решение о бесплатном тестировании вызвано ростом заболеваемости гриппом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 В российских больницах и поликлиниках будут бесплатно проводиться тестирования на вирус гриппа в рамках программы обязательного медстрахования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ. «В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении . Уточняется, что такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о росте показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране, передает телеканал 360. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ продолжается работа над вакциной от гриппа и ковида. По ее словам, испытания проходят успешно, сообщает RT. По сообщению врача-иммунолога Николая Крючкова, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас очень высок, прирост заболевших составляет 30—35% каждую неделю. В связи с этим, некоторые представители медотрасли допускают возвращение «ковидных» ограничений.

В российских больницах и поликлиниках будут бесплатно проводиться тестирования на вирус гриппа в рамках программы обязательного медстрахования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ. «В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении. Уточняется, что такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о росте показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране, передает телеканал 360. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ продолжается работа над вакциной от гриппа и ковида. По ее словам, испытания проходят успешно, сообщает RT. По сообщению врача-иммунолога Николая Крючкова, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас очень высок, прирост заболевших составляет 30—35% каждую неделю. В связи с этим, некоторые представители медотрасли допускают возвращение «ковидных» ограничений.