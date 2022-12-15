15 декабря 2022

Курганский губернатор заявил о проблемах с конфискатом

В Курганской области впервые легализовали конфискованную одежду
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт призыва. Курган, форма, одежда, нательник
Нелегальную одежду в Курганской области узаконили Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что при легализации конфискованной одежды властям пришлось преодолеть «много внутренних препон». Об этом губернатор написал в свое telegram-канале, оценив первую в регионе передачу конфискованной нелегальной одежды социальным службам.

«Правильное решение. К сожалению, по закону такой конфискат проще уничтожать. Впервые прошли весь алгоритм легализации таких грузов и передачи их нуждающимся от государства, так как много внутренних препон», — написал Шумков.

Глава региона также поблагодарил все причастных к оформлению конфиската. Уточнил, что управление социальной защиты в кратчайшие сроки все передаст людям.

URA.RU накануне писало, что сотрудники тюменской Таможни передали три тонны одежды, задержанной на границе с Казахстаном, курганскому центру социального обслуживания. Вся эта одежда была задержана в сентябре 2021 года.

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Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что при легализации конфискованной одежды властям пришлось преодолеть «много внутренних препон». Об этом губернатор написал в свое telegram-канале, оценив первую в регионе передачу конфискованной нелегальной одежды социальным службам. «Правильное решение. К сожалению, по закону такой конфискат проще уничтожать. Впервые прошли весь алгоритм легализации таких грузов и передачи их нуждающимся от государства, так как много внутренних препон», — написал Шумков. Глава региона также поблагодарил все причастных к оформлению конфиската. Уточнил, что управление социальной защиты в кратчайшие сроки все передаст людям. URA.RU накануне писало, что сотрудники тюменской Таможни передали три тонны одежды, задержанной на границе с Казахстаном, курганскому центру социального обслуживания. Вся эта одежда была задержана в сентябре 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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