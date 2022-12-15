Курганский губернатор заявил о проблемах с конфискатом

В Курганской области впервые легализовали конфискованную одежду

Нелегальную одежду в Курганской области узаконили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что при легализации конфискованной одежды властям пришлось преодолеть «много внутренних препон». Об этом губернатор написал в свое telegram-канале, оценив первую в регионе передачу конфискованной нелегальной одежды социальным службам.

«Правильное решение. К сожалению, по закону такой конфискат проще уничтожать. Впервые прошли весь алгоритм легализации таких грузов и передачи их нуждающимся от государства, так как много внутренних препон», — написал Шумков.

Глава региона также поблагодарил все причастных к оформлению конфиската. Уточнил, что управление социальной защиты в кратчайшие сроки все передаст людям.

URA.RU накануне писало, что сотрудники тюменской Таможни передали три тонны одежды, задержанной на границе с Казахстаном, курганскому центру социального обслуживания. Вся эта одежда была задержана в сентябре 2021 года.