Минспорта Пермского края отреагировало на заявление биатлониста о низкой зарплате

В минспорта Прикамья заявили, что зарплата биатлониста будет зависеть от спортивных показателей Ивана Колотова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Министерство спорта Пермского края отреагировало на заявление пермского биатлониста Ивана Колотова по поводу низкой зарплаты. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что ежемесячная зарплата спортсмена составляет 25, а не 15 тысяч рублей в месяц, как заявил СМИ Колотов. Помимо этого, он полностью обеспечен спортивной экипировкой и инвентарем.

Иван Колотов официально является спортсменом-инструктором КГБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края». В связи с тем, что отбор кандидатов для зачисления проводится в декабре, и учитываются его достижения за предыдущий период, зарплата Колотова на момент зачисления составила 25 тысяч рублей. В этом году он сохранил за собой ставку, но она будет рассчитана по другим коэффициентам с учетом показанных спортсменом высоких результатов», — пояснили URA.RU в минспорта Прикамья.

Колотов также является спортсменом КГБУ СШОР «Старт». Оба краевых учреждения обеспечивают спортсмену проведение тренировочных мероприятий и выездных соревнований, поскольку биатлонист пока не включен в состав сборной России. Ранее пермский спортсмен признался представителям СМИ, что получает порядка 15 тысяч рублей в месяц, но его спасают сборы и соревнования, за которые он получает суточные. Позднее Колотов заявил минспорта Прикамья, что его слова «были вырваны из контекста». Он также отметил, что у него «есть претензии к работе краевой федерации биатлона, а не к своему региону».

URA.RU ранее рассказывало о пермской биатлонистке Валерии Васнецовой, которая отобралась на Олимпиаду в Пекине, но так и не смогла выступить на Играх из-за положительного теста на COVID. Находясь на карантине в олимпийской деревне, спортсменка жаловалась, что ее плохо кормят.