Студентка челябинского техникума покончила с собой

Следователи выясняют, что могло стать причиной суицида Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пласте (Челябинская область) в ночь на 16 декабря 20-летняя студентка четвертого курса колледжа покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Девушку обнаружил молодой человек, с которым они на сутки сняли квартиру. К моменту приезда бригады скорой помощи она была уже мертва. В настоящее время выясняются причины суицида», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет после уточнения информации. На момент публикации комментария не последовало.

Ранее в Кунашакском районе 9-летний мальчик покончил с собой. В настоящее время следователи также выясняют, что могло стать причиной самоубийства.