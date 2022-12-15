Студентка челябинского техникума покончила с собой

В Пласте (Челябинская область) в ночь на 16 декабря 20-летняя студентка четвертого курса колледжа покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Девушку обнаружил молодой человек, с которым они на сутки сняли квартиру. К моменту приезда бригады скорой помощи она была уже мертва. В настоящее время выясняются причины суицида», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет после уточнения информации. На момент публикации комментария не последовало.
Ранее в Кунашакском районе 9-летний мальчик покончил с собой. В настоящее время следователи также выясняют, что могло стать причиной самоубийства.
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