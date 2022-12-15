15 декабря 2022

Студентка челябинского техникума покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи выясняют, что могло стать причиной суицида Фото:

В Пласте (Челябинская область) в ночь на 16 декабря 20-летняя студентка четвертого курса колледжа покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Девушку обнаружил молодой человек, с которым они на сутки сняли квартиру. К моменту приезда бригады скорой помощи она была уже мертва. В настоящее время выясняются причины суицида», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет после уточнения информации. На момент публикации комментария не последовало.

Ранее в Кунашакском районе 9-летний мальчик покончил с собой. В настоящее время следователи также выясняют, что могло стать причиной самоубийства.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

В Пласте (Челябинская область) в ночь на 16 декабря 20-летняя студентка четвертого курса колледжа покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Девушку обнаружил молодой человек, с которым они на сутки сняли квартиру. К моменту приезда бригады скорой помощи она была уже мертва. В настоящее время выясняются причины суицида», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет после уточнения информации. На момент публикации комментария не последовало. Ранее в Кунашакском районе 9-летний мальчик покончил с собой. В настоящее время следователи также выясняют, что могло стать причиной самоубийства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...