В Челябинской области 9-летний школьник покончил с собой

09 декабря 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Приехавшие медики констатировали смерть школьника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кунашакском районе Челябинской области 9-летний школьник покончил с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего»). «Тело школьника обнаружили в родительском доме. Приехавший фельдшер скорой помощи констатировал смерть. Сейчас следователи выясняют, что могло стать причиной суицида», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. В сентябре следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения до суицида подростка из Магнитогорска. В августе его тело нашли возле многоэтажки.

В Кунашакском районе Челябинской области 9-летний школьник покончил с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего»). «Тело школьника обнаружили в родительском доме. Приехавший фельдшер скорой помощи констатировал смерть. Сейчас следователи выясняют, что могло стать причиной суицида», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. В сентябре следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения до суицида подростка из Магнитогорска. В августе его тело нашли возле многоэтажки.