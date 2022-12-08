08 декабря 2022

В Челябинской области 9-летний школьник покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, реанимобиль, 03, медицина, скорая помощь, детская реанимация
Приехавшие медики констатировали смерть школьника Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области 9-летний школьник покончил с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего»).

«Тело школьника обнаружили в родительском доме. Приехавший фельдшер скорой помощи констатировал смерть. Сейчас следователи выясняют, что могло стать причиной суицида», — рассказал источник.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

В сентябре следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения до суицида подростка из Магнитогорска. В августе его тело нашли возле многоэтажки.

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В Кунашакском районе Челябинской области 9-летний школьник покончил с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего»). «Тело школьника обнаружили в родительском доме. Приехавший фельдшер скорой помощи констатировал смерть. Сейчас следователи выясняют, что могло стать причиной суицида», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. В сентябре следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения до суицида подростка из Магнитогорска. В августе его тело нашли возле многоэтажки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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