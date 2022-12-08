В Челябинской области 9-летний школьник покончил с собой

В Кунашакском районе Челябинской области 9-летний школьник покончил с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего»).
«Тело школьника обнаружили в родительском доме. Приехавший фельдшер скорой помощи констатировал смерть. Сейчас следователи выясняют, что могло стать причиной суицида», — рассказал источник.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
В сентябре следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения до суицида подростка из Магнитогорска. В августе его тело нашли возле многоэтажки.
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