15 декабря 2022
14 декабря 2022

Женщина из ЯНАО отправилась в колонию за оскорбление участковых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Суд назначил ей наказание в виде трех месяцев лишения свободы Фото:

Жительницу Тарко-Сале (ЯНАО) приговорили к трем месяцем лишения свободы за оскорбление участковых уполномоченных полиции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО.

«Суд в составе мирового судьи Пуровского судебного района признал ранее судимую 31-летнюю местную жительницу виновной в совершении данного преступления и назначил ей наказание в виде трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

Также в информации указано, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения на крыльце многоквартирного дома и при свидетелях нецензурно высказалась в адрес участковых. Это было расценено как публичное оскорбление представителей власти при исполнении должностных полномочий.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО житель Ханты-Мансийска оскорбил участкового. За это суд назначил ему наказание в 100 часов обязательных работ и штраф в 5 000 рублей.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.

Жительницу Тарко-Сале (ЯНАО) приговорили к трем месяцем лишения свободы за оскорбление участковых уполномоченных полиции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО. «Суд в составе мирового судьи Пуровского судебного района признал ранее судимую 31-летнюю местную жительницу виновной в совершении данного преступления и назначил ей наказание в виде трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения на крыльце многоквартирного дома и при свидетелях нецензурно высказалась в адрес участковых. Это было расценено как публичное оскорбление представителей власти при исполнении должностных полномочий. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО житель Ханты-Мансийска оскорбил участкового. За это суд назначил ему наказание в 100 часов обязательных работ и штраф в 5 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...