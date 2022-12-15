Женщина из ЯНАО отправилась в колонию за оскорбление участковых

16 декабря 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Суд назначил ей наказание в виде трех месяцев лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU Жительницу Тарко-Сале (ЯНАО) приговорили к трем месяцем лишения свободы за оскорбление участковых уполномоченных полиции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО. «Суд в составе мирового судьи Пуровского судебного района признал ранее судимую 31-летнюю местную жительницу виновной в совершении данного преступления и назначил ей наказание в виде трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения на крыльце многоквартирного дома и при свидетелях нецензурно высказалась в адрес участковых. Это было расценено как публичное оскорбление представителей власти при исполнении должностных полномочий. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО житель Ханты-Мансийска оскорбил участкового. За это суд назначил ему наказание в 100 часов обязательных работ и штраф в 5 000 рублей.

Жительницу Тарко-Сале (ЯНАО) приговорили к трем месяцем лишения свободы за оскорбление участковых уполномоченных полиции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО. «Суд в составе мирового судьи Пуровского судебного района признал ранее судимую 31-летнюю местную жительницу виновной в совершении данного преступления и назначил ей наказание в виде трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения на крыльце многоквартирного дома и при свидетелях нецензурно высказалась в адрес участковых. Это было расценено как публичное оскорбление представителей власти при исполнении должностных полномочий. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО житель Ханты-Мансийска оскорбил участкового. За это суд назначил ему наказание в 100 часов обязательных работ и штраф в 5 000 рублей.