Женщина из ЯНАО отправилась в колонию за оскорбление участковых

Жительницу Тарко-Сале (ЯНАО) приговорили к трем месяцем лишения свободы за оскорбление участковых уполномоченных полиции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО.
«Суд в составе мирового судьи Пуровского судебного района признал ранее судимую 31-летнюю местную жительницу виновной в совершении данного преступления и назначил ей наказание в виде трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении.
Также в информации указано, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения на крыльце многоквартирного дома и при свидетелях нецензурно высказалась в адрес участковых. Это было расценено как публичное оскорбление представителей власти при исполнении должностных полномочий.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО житель Ханты-Мансийска оскорбил участкового. За это суд назначил ему наказание в 100 часов обязательных работ и штраф в 5 000 рублей.
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