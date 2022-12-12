Житель ХМАО оскорбил участкового из ЯНАО и получил сто часов исправительных работ

Пуровский суд назначил уроженцу Ханты-Мансийска наказание в 100 часов обязательных работ за оскорбление участкового. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО.
«Суд в составе мирового судьи Пуровского судебного района признал ранее не судимого 58-летнего уроженца города Ханты-Мансийск виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ с компенсацией морального вреда потерпевшему в размере 5 тыс. рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
Также в сообщении указано, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в наркологическом диспансере районной больницы, где в присутствии посторонних оскорбил старшего участкового уполномоченного полиции. Судом это было расценено как оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО получил условный срок за вырубку леса. Нанесенный им ущерб составил более 1 миллиона рублей.
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Пуровский суд назначил уроженцу Ханты-Мансийска наказание в 100 часов обязательных работ за оскорбление участкового. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО. «Суд в составе мирового судьи Пуровского судебного района признал ранее не судимого 58-летнего уроженца города Ханты-Мансийск виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ с компенсацией морального вреда потерпевшему в размере 5 тыс. рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении. Также в сообщении указано, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в наркологическом диспансере районной больницы, где в присутствии посторонних оскорбил старшего участкового уполномоченного полиции. Судом это было расценено как оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей. Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО получил условный срок за вырубку леса. Нанесенный им ущерб составил более 1 миллиона рублей.