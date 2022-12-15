Участнику курганской ОПГ, убившему директора пивзавода, смягчили наказание

Участнику шадринской ОПГ удалось смягчить режим наказания по приговору за убийство и другие преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осужденному за убийство директора шадринского пивзавода и другие тяжкие преступления в составе организованной группировки, созданной в Шадринске (Курганская область), Дмитрию Прямоносову заменили остаток срока наказания на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщили в Курганском областном суде.

«Судебный акт [Кетовского районного суда в отношении] Прямоносова Дмитрия Михайловича о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами оставлен без изменения», — рассказали в пресс-службе суда. Решение о возможности перевода Прямоносова в исправительный центр было принято Кетовским судом в октябре этого года.

За совершение тяжких преступлений в составе шадринской ОПГ Прямоносов был осужден к 21 году и 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. В том числе за расстрел в марте 2001 года директора шадринского пивзавода Константина Бочарова, его жены и водителя на трассе. В 2022 году он подал заявление на замену оставшегося срока наказания более мягким режимом.

Сотрудники колонии и адвокат поддержали осужденного. «Прямоносов заслужил 23 поощрения, добросовестно выполняет обязательные требования ст. 106 УИК РФ, трудоустроен, принимает участие в мероприятиях воспитательного характера, социально-полезные связи не утратил», — говорится в материалах дела.

Суд удовлетворил заявление Прямоносова. Оставшиеся 6 лет и 4 месяца срока он проведет в исправительном центре, занимаясь принудительными работами с отчислением 20% заработка в пользу государства.

Где будет отбывать остаток наказания Прямоносов — пока неизвестно. «В Курганской области свободных мест для прохождения принудительных работ не имеется. Скорее всего, его отправят в исправительный центр одного из соседних регионов», — предположил в беседе с URA.RU источник из сферы исполнения наказаний на условиях анонимности.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшему участнику шадринской ОПГ отказали в ходатайстве о смягчении режима наказания. Дело было возвращено в суд