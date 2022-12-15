Все екатеринбургские школы закрывают на карантин

Школьников Екатеринбурга массово отправляют на дистанционное обучение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге все общеобразовательные школы закроют на карантин. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«На основании рекомендаций Роспотребнадзора, принято решение о том, что с 19 декабря, образовательный процесс для всех классов будет проходить в дистанционном режиме, а с 26 декабря у школьников начнутся новогодние каникулы. Причиной дистанционного обучения стала напряженная эпидемиологической ситуация», — рассказали корреспонденту агентства в администрации Екатеринбурга.

Работа учреждений дополнительного образования также будет организована дистанционно с применением технологии электронного обучения. В случае получения дополнительных распоряжений органов управления образованием и Роспотребнадзора администрация уведомит родителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижней Салде школьников отправили на карантин. Также на изоляцию вывели одну группу детского сада.