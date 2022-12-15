15 декабря 2022

Все екатеринбургские школы закрывают на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Школьников Екатеринбурга массово отправляют на дистанционное обучение Фото:

В Екатеринбурге все общеобразовательные школы закроют на карантин. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«На основании рекомендаций Роспотребнадзора, принято решение о том, что с 19 декабря, образовательный процесс для всех классов будет проходить в дистанционном режиме, а с 26 декабря у школьников начнутся новогодние каникулы. Причиной дистанционного обучения стала напряженная эпидемиологической ситуация», — рассказали корреспонденту агентства в администрации Екатеринбурга.

Работа учреждений дополнительного образования также будет организована дистанционно с применением технологии электронного обучения. В случае получения дополнительных распоряжений органов управления образованием и Роспотребнадзора администрация уведомит родителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижней Салде школьников отправили на карантин. Также на изоляцию вывели одну группу детского сада.

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В Екатеринбурге все общеобразовательные школы закроют на карантин. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «На основании рекомендаций Роспотребнадзора, принято решение о том, что с 19 декабря, образовательный процесс для всех классов будет проходить в дистанционном режиме, а с 26 декабря у школьников начнутся новогодние каникулы. Причиной дистанционного обучения стала напряженная эпидемиологической ситуация», — рассказали корреспонденту агентства в администрации Екатеринбурга. Работа учреждений дополнительного образования также будет организована дистанционно с применением технологии электронного обучения. В случае получения дополнительных распоряжений органов управления образованием и Роспотребнадзора администрация уведомит родителей. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижней Салде школьников отправили на карантин. Также на изоляцию вывели одну группу детского сада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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