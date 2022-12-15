Челябинский губернатор просит олигархов не выводить средства за границу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 декабря попросил членов Союза промышленников и предпринимателей региона (СПП) вкладывать средства внутри страны. Как передает корреспондент URA.RU, просьбу глава региона выразил адресатам в Миассе в ходе заседания президиума ассоциации.
«Прошу помнить о городах и районах, где работают предприятия. Помогайте реализовывать социальные проекты, занимайтесь благоустройством. Сейчас точно не время собирать дивиденды и, тем более, не время выводить их за границу», — отметил Текслер.
Губернатор призвал промышленников направлять ресурсы на развитие производств, вкладывать деньги в человеческий капитал. Глава региона уверен, что «власти и бизнес должны идти единым фронтом, демонстрируя социально ответственное поведение». Как заметил Текслер, это главный посыл для руководителей и владельцев компаний.
Заседание СПП 16 декабря проходит в Миассе. В ходе выступления гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев отчитался о рекордном росте инвестиций в развитие производства. С 2021 года вложения компании в основные средства увеличатся в 1,6 раза.
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