Челябинский губернатор просит олигархов не выводить средства за границу

16 декабря 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер попросил промышленников вести бизнес социально ответственно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 декабря попросил членов Союза промышленников и предпринимателей региона (СПП) вкладывать средства внутри страны. Как передает корреспондент URA.RU, просьбу глава региона выразил адресатам в Миассе в ходе заседания президиума ассоциации. «Прошу помнить о городах и районах, где работают предприятия. Помогайте реализовывать социальные проекты, занимайтесь благоустройством. Сейчас точно не время собирать дивиденды и, тем более, не время выводить их за границу», — отметил Текслер. Губернатор призвал промышленников направлять ресурсы на развитие производств, вкладывать деньги в человеческий капитал. Глава региона уверен, что «власти и бизнес должны идти единым фронтом, демонстрируя социально ответственное поведение». Как заметил Текслер, это главный посыл для руководителей и владельцев компаний. Заседание СПП 16 декабря проходит в Миассе. В ходе выступления гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев отчитался о рекордном росте инвестиций в развитие производства. С 2021 года вложения компании в основные средства увеличатся в 1,6 раза.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 декабря попросил членов Союза промышленников и предпринимателей региона (СПП) вкладывать средства внутри страны. Как передает корреспондент URA.RU, просьбу глава региона выразил адресатам в Миассе в ходе заседания президиума ассоциации. «Прошу помнить о городах и районах, где работают предприятия. Помогайте реализовывать социальные проекты, занимайтесь благоустройством. Сейчас точно не время собирать дивиденды и, тем более, не время выводить их за границу», — отметил Текслер. Губернатор призвал промышленников направлять ресурсы на развитие производств, вкладывать деньги в человеческий капитал. Глава региона уверен, что «власти и бизнес должны идти единым фронтом, демонстрируя социально ответственное поведение». Как заметил Текслер, это главный посыл для руководителей и владельцев компаний. Заседание СПП 16 декабря проходит в Миассе. В ходе выступления гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев отчитался о рекордном росте инвестиций в развитие производства. С 2021 года вложения компании в основные средства увеличатся в 1,6 раза.