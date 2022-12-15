На завтоаводе в Миассе ожидают рекордного роста выпуска грузовиков

Автозавод за три года увеличит выпуск продукции в 1,6 раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) в 2023 году значительно увеличит выпуск грузовиков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на слова гендиректора Павла Яковлева, годовой план составил 13800 машин.

«Производство транспортных средств в 2023 году заметно увеличится. По планам, автозавод выпустит 13800 автомобилей», — рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

Плановые показатели Яковлев озвучил в рамках заседания Союза промышленников и предпринимателей, проходящего 16 декабря в Миассе. Генеральный директор также сообщил, что с 2021 года, когда изготовили 8624 машин, рост производства к концу 2023 года составит 60%.

Реализовать планы помогает значительный рост инвестиций. По данным пресс-службы завода, в 2022 году компания вложила 3,9 млрд средств. Сравнивая уровень инвестирования, на автозаводе привели данные 2021 года. Тогда «Урал» направил на развитие производства 2,2 млрд рублей.

Компания активно занимается обновлением производства. В августе на форуме «Армия» завод представил несколько новейших разработок. Среди них гибридный автомобиль, беспилотник и арктический автобус.