Юные курганцы начнут получать медицинскую помощь в новой детской поликлинике сразу после новогодних праздников. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.
«Конкретной даты пока нет. Но врачебный прием начнется сразу после новогодних каникул уже в новом здании», — говорит Кокорина. Она также отметила, что больница уже построена, сейчас завершаются этапы лицензирования объекта.
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Юные курганцы начнут получать медицинскую помощь в новой детской поликлинике сразу после новогодних праздников. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина. «Конкретной даты пока нет. Но врачебный прием начнется сразу после новогодних каникул уже в новом здании», — говорит Кокорина. Она также отметила, что больница уже построена, сейчас завершаются этапы лицензирования объекта. До этого URA.RU сообщало, что больницу планировалось официально открыть 16 декабря. На осмотре готового объекта присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумков, представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и заместитель министра ЖКХ Никита Стасишин.