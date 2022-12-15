15 декабря 2022

Курганские власти выбрали новую дату для запуска детской поликлиники. Фото

Власти Кургана заявили, что новая детская поликлиника заработает сразу после новогодних праздников
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские врачи начнут вести приемы в новой детской поликлиники сразу после новогодних каникул Фото:

Юные курганцы начнут получать медицинскую помощь в новой детской поликлинике сразу после новогодних праздников. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

«Конкретной даты пока нет. Но врачебный прием начнется сразу после новогодних каникул уже в новом здании», — говорит Кокорина. Она также отметила, что больница уже построена, сейчас завершаются этапы лицензирования объекта.

До этого URA.RU сообщало, что больницу планировалось официально открыть 16 декабря. На осмотре готового объекта присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумков, представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и заместитель министра ЖКХ Никита Стасишин.

(слева направо) полпред Якушев, губернатор Шумков и замминистра ЖКХ Стасишин осмотрели готовую детскую поликлинику в Заозерном
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В больницу закупили новую аппаратура на сумму около 25 млн рублей
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Также на осмотре поликлинике показали кабинет для проведения УЗИ
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В коридорах полклиники установили столы с игрушками и развивающими головоломками
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Юные курганцы начнут получать медицинскую помощь в новой детской поликлинике сразу после новогодних праздников. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина. «Конкретной даты пока нет. Но врачебный прием начнется сразу после новогодних каникул уже в новом здании», — говорит Кокорина. Она также отметила, что больница уже построена, сейчас завершаются этапы лицензирования объекта. До этого URA.RU сообщало, что больницу планировалось официально открыть 16 декабря. На осмотре готового объекта присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумков, представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и заместитель министра ЖКХ Никита Стасишин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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