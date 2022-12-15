15 декабря 2022

Директор Utair исполнит желание ребенка из ХМАО, мечтающего стать вертолетчиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Для исполнения желания используют вертолет Фото:

Директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов обещал исполнить желание 7-летнего Матвея из Пыть-Яха, который мечтает стать вертолетчиком. Об этом Мартиросов сообщил на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале правительства ХМАО

«Сегодня на рабочей встрече глава региона Наталья Комарова предложила генеральному директору ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрею Мартиросову вновь присоединиться к акции [Елка добра] и исполнить желание Матвея. Андрей Зарменович согласился и заодно пообещал исполнить мечту 4-летней сестры мальчика Ульяны — подарить ей платье принцессы», — говорится в сообщении.

Как именно исполнится желание семилетнего жителя Пыть-Яха не уточняется, но в правительственном источнике обещают показать это. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в ежегодном проекте «Елка желаний» и исполнит желание мальчика Артема из Югры и девочки Софии из ДНР.

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Директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов обещал исполнить желание 7-летнего Матвея из Пыть-Яха, который мечтает стать вертолетчиком. Об этом Мартиросов сообщил на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале правительства ХМАО «Сегодня на рабочей встрече глава региона Наталья Комарова предложила генеральному директору ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрею Мартиросову вновь присоединиться к акции [Елка добра] и исполнить желание Матвея. Андрей Зарменович согласился и заодно пообещал исполнить мечту 4-летней сестры мальчика Ульяны — подарить ей платье принцессы», — говорится в сообщении. Как именно исполнится желание семилетнего жителя Пыть-Яха не уточняется, но в правительственном источнике обещают показать это. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в ежегодном проекте «Елка желаний» и исполнит желание мальчика Артема из Югры и девочки Софии из ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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