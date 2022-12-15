Дума в ХМАО забрала мандат у депутата, которого осудили за незаконное предпринимательство

Шахемиру Керимову придется сдать свой мандат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дума Пыть-Яха (ХМАО) лишила депутата Шахемира Керимова мандата. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил председатель думы Дмитрий Уреки.

«Действительно мандат у Шахемира Керимова забрали. Причиной этому послужил тот факт, он был осужден за незаконную предпринмательскую деятельность», — отметил председатель думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки. Сам Керимов отказался от комментариев.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутат был признан виновным в том, что он сдавал помещения в аренду физическим и юридическим лицам, систематически получая доход. А для того, чтобы ознакомить Керимова с материалами уголовного дела, фигурантом которого он являлся, его пришлось объявлять в федеральный розыск.