15 декабря 2022

Дума в ХМАО забрала мандат у депутата, которого осудили за незаконное предпринимательство

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Заседание гордумы Екатеринбурга. Екатеринбург, мандат депутата, красная карточка, голосование
Шахемиру Керимову придется сдать свой мандат Фото:

Дума Пыть-Яха (ХМАО) лишила депутата Шахемира Керимова мандата. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил председатель думы Дмитрий Уреки.

«Действительно мандат у Шахемира Керимова забрали. Причиной этому послужил тот факт, он был осужден за незаконную предпринмательскую деятельность», — отметил председатель думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки. Сам Керимов отказался от комментариев.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутат был признан виновным в том, что он сдавал помещения в аренду физическим и юридическим лицам, систематически получая доход. А для того, чтобы ознакомить Керимова с материалами уголовного дела, фигурантом которого он являлся, его пришлось объявлять в федеральный розыск.

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Дума Пыть-Яха (ХМАО) лишила депутата Шахемира Керимова мандата. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил председатель думы Дмитрий Уреки. «Действительно мандат у Шахемира Керимова забрали. Причиной этому послужил тот факт, он был осужден за незаконную предпринмательскую деятельность», — отметил председатель думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки. Сам Керимов отказался от комментариев. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат был признан виновным в том, что он сдавал помещения в аренду физическим и юридическим лицам, систематически получая доход. А для того, чтобы ознакомить Керимова с материалами уголовного дела, фигурантом которого он являлся, его пришлось объявлять в федеральный розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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