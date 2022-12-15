Власти Пермского края запретили продавать алкоголь в праздники

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в праздничные дни и на время проведения массовых мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае в 2023 году введут запрет на продажу алкоголя в ряде территорий. Информация содержится в постановлении краевого правительства за подписью губернатора Дмитрия Махонина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в муниципальных образованиях Пермского края в 2023 году», — сказано в постановлении.

Так, в Кунгуре запрет будет действовать в день открытия и закрытия фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» (24 июня. 1 июля), а также в День молодежи (27 июня) и День города (1 июля). В Добрянке и Полазне запретят торговать спиртным в «День молодежи» и «День города» (24 июня, 15 июля и 2 сентября).

В Бардымском муниципальном округе запрещено продавать алкоголь в праздники «Навруз» (18 марта), «Ураза-байрам» (21 апреля), «Барда-зиен» (17 июня), «Курбан-байрам» (28 июня). В селе Чайка (Уинский округ) запрещено продавать алкоголь 24 июня. В этот день жители отметят национальный праздник «Сабантуй».