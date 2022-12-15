В учебном центре Тюмени скончался военнослужащий из Пермского края

По факту случившегося в учебном центре начата проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Тюмени скончался военнослужащий из Пермского края, проходивший подготовку в учебном центре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

«Семью военнослужащего возьмут на контроль специалисты краевого минсоцразвития. Ей будет оказана всяческая поддержка, в том числе помощь с организацией похорон. Министерством обороны семье будет выплачена страховка в связи со смертью военнослужащего при исполнении служебных обязанностей», — отметили в пресс-службе.

По данным «Коммерсант-Прикамье», мобилизованному было 34 года. Он проживал в Косинском округе. По факту случившегося проводится проверка. Это не первый факт смерти пермского военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации. Ранее тюменском учебном центре скончался военнослужащий Дмитрий Мошев из Краснокамска. Причиной смерти стала остановка сердца.