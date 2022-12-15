15 декабря 2022

В учебном центре Тюмени скончался военнослужащий из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, гранатомет, военные, солдаты, рпг, военная специальность
По факту случившегося в учебном центре начата проверка Фото:
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В Тюмени скончался военнослужащий из Пермского края, проходивший подготовку в учебном центре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

«Семью военнослужащего возьмут на контроль специалисты краевого минсоцразвития. Ей будет оказана всяческая поддержка, в том числе помощь с организацией похорон. Министерством обороны семье будет выплачена страховка в связи со смертью военнослужащего при исполнении служебных обязанностей», — отметили в пресс-службе.

По данным «Коммерсант-Прикамье», мобилизованному было 34 года. Он проживал в Косинском округе. По факту случившегося проводится проверка. Это не первый факт смерти пермского военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации. Ранее тюменском учебном центре скончался военнослужащий Дмитрий Мошев из Краснокамска. Причиной смерти стала остановка сердца.

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В Тюмени скончался военнослужащий из Пермского края, проходивший подготовку в учебном центре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Прикамья. «Семью военнослужащего возьмут на контроль специалисты краевого минсоцразвития. Ей будет оказана всяческая поддержка, в том числе помощь с организацией похорон. Министерством обороны семье будет выплачена страховка в связи со смертью военнослужащего при исполнении служебных обязанностей», — отметили в пресс-службе. По данным «Коммерсант-Прикамье», мобилизованному было 34 года. Он проживал в Косинском округе. По факту случившегося проводится проверка. Это не первый факт смерти пермского военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации. Ранее тюменском учебном центре скончался военнослужащий Дмитрий Мошев из Краснокамска. Причиной смерти стала остановка сердца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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