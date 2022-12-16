Путин оценил ситуацию на Украине в беседе с премьером Индии

16 декабря 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Между лидерами России и Индии состоялся телефонный разговор о дальнейшем сотрудничестве Фото: официальный сайт президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин дал оценку проводимой РФ спецоперации на Украине во время телефонного разговора с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщается на официальном сайте президента России. «По просьбе Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении», — следует из материала на сайте. Также лидеры двух стран высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны запада начали вводить против России санкции, а Украину спонсировать оружием. Сейчас Евросоюз готовит документ пакет санкций против РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следует сначала ознакомиться со списком ограничений в документе, а потом на него реагировать. Сам девятый пакет будет опубликован вечером 16 декабря, сообщает RT.

Президент России Владимир Путин дал оценку проводимой РФ спецоперации на Украине во время телефонного разговора с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщается на официальном сайте президента России. «По просьбе Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении», — следует из материала на сайте. Также лидеры двух стран высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны запада начали вводить против России санкции, а Украину спонсировать оружием. Сейчас Евросоюз готовит документ пакет санкций против РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следует сначала ознакомиться со списком ограничений в документе, а потом на него реагировать. Сам девятый пакет будет опубликован вечером 16 декабря, сообщает RT.