Пермский курорт создает косметику из грязи Суксунского пруда

В косметику добавляют лечебную грязь из Суксунского пруда Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Старейший пермский курорт «Ключи» в Суксунском районе производит линию косметических средств на основе лечебной природной грязи месторождения «Суксунский пруд». Подробнее о косметике рассказали в группе курорта в соцсети «ВКонтакте».

«Линия косметических средств курорта „Ключи“ — это высококачественная косметика по уходу на основе лечебной природной грязи месторождения „Суксунский пруд“. Полный ассортимент продаваемой продукции представлен в торговых точках курорта „Ключи“, а так же в офисе продаж в городе Пермь», — указано в посте.

В линейке есть шампунь с коллагеном, шампунь «Корень Якона», бальзамы-маски и другие средства. Правда в описании косметики не указано, как именно лечебная грязь влияет на волосы — присутствует лишь перечисление положительных свойств других компонентов: коллагена, корня якона, протеинов пшеницы и других. В открытых источниках указано, что грязевые маски обогащают локоны минералами, стимулируют кровообращение и восстанавливают эластичность волос.

Ранее URA.RU сообщало, что на курорте «Ключи» в этом году открылась новая грязелечебница. Посмотреть на обновленный курорт приезжал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.