Европейский политолог: жители ЕС погрязнут в долгах и начнут отказываться от еды

17 декабря 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Бельгию ждет тяжелая зима, считает Крис Роман Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за специальной военной операции на Украине и введенных антироссийских санкций, жителей Бельгии (страна — один из учредителей Евросоюза) ждет тяжелая зима — продолжение роста цен на энергоносители, сокращение потребления продуктов и дорогих товаров, а также передвижений на автомобилях. Об этом URA.RU рассказал бельгийский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман. «Цены на энергоносители в Европе выросли втрое. Если раньше, по расчетам бельгийских специалистов, среднестатистическая семья платила максимум 800 евро в год за энергию, это газ, плюс электричество, то сейчас — 9300 евро. И мы ожидаем дальнейшего роста цен на фоне российской операции на Донбассе и огромных потрясений: меньше еды, ресторанов, возможно, даже ни одного, поездок на машинах, материальных покупок. В конце концов, я ожидаю много работы для судебных приставов и принудительную продажу активов. Поэтому есть бельгийцы, которые зимуют, например, в Испании и Италии. Билеты на самолет, плюс аренда дома — получается дешевле бельгийской зимы», — объяснил Крис Роман. Политолог добавил, что жителей Бельгии даже не спасет печное отопление. «Предвидя развитие ситуации, я купил дом поменьше. Топлю его пеллетами (древесные топливные гранулы, — прим. URA.RU). В прошлом году мешок на 15 кг я покупал за 3,8 евро. Сейчас стоимость его — 12 евро! Это в месяц почти на 300 евро, плюс электричество, которое в три раза дороже. Это тоже надо учитывать. Так что этой зимой у меня есть дополнительные расходы в размере 500 евро в месяц. Раньше — 50 евро в месяц. С учетом перелета, я буду жить в России гораздо дешевле, чем в Бельгии. В РФ я плачу в среднем за электроэнергию 2500 рублей в месяц», — подчеркнул Роман. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в регион на зимовку начали переезжать жители Германии. Причиной стали высокие цены ЖКХ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за специальной военной операции на Украине и введенных антироссийских санкций, жителей Бельгии (страна — один из учредителей Евросоюза) ждет тяжелая зима — продолжение роста цен на энергоносители, сокращение потребления продуктов и дорогих товаров, а также передвижений на автомобилях. Об этом URA.RU рассказал бельгийский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман. «Цены на энергоносители в Европе выросли втрое. Если раньше, по расчетам бельгийских специалистов, среднестатистическая семья платила максимум 800 евро в год за энергию, это газ, плюс электричество, то сейчас — 9300 евро. И мы ожидаем дальнейшего роста цен на фоне российской операции на Донбассе и огромных потрясений: меньше еды, ресторанов, возможно, даже ни одного, поездок на машинах, материальных покупок. В конце концов, я ожидаю много работы для судебных приставов и принудительную продажу активов. Поэтому есть бельгийцы, которые зимуют, например, в Испании и Италии. Билеты на самолет, плюс аренда дома — получается дешевле бельгийской зимы», — объяснил Крис Роман. Политолог добавил, что жителей Бельгии даже не спасет печное отопление. «Предвидя развитие ситуации, я купил дом поменьше. Топлю его пеллетами (древесные топливные гранулы, — прим. URA.RU). В прошлом году мешок на 15 кг я покупал за 3,8 евро. Сейчас стоимость его — 12 евро! Это в месяц почти на 300 евро, плюс электричество, которое в три раза дороже. Это тоже надо учитывать. Так что этой зимой у меня есть дополнительные расходы в размере 500 евро в месяц. Раньше — 50 евро в месяц. С учетом перелета, я буду жить в России гораздо дешевле, чем в Бельгии. В РФ я плачу в среднем за электроэнергию 2500 рублей в месяц», — подчеркнул Роман. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в регион на зимовку начали переезжать жители Германии. Причиной стали высокие цены ЖКХ.