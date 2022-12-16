Курганский сенатор стала координатором нового движения

16 декабря 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Курганский сенатор будет поддерживать инициативу женщин области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор Российской Федерации от Курганской области Елена Перминова стала координатором партийного проекта «Женское движение Единой России». Об этом сообщается на официальном сайте курганского отделения партии. «Региональный координатор проекта в Курганской области — сенатор РФ Елена Перминова. На базе регионального отделения партии состоялось первое заседание общественного совета партпроекта „Женское движение Единой России“», — указано в сообщении. Сообщается, что проект запущен в 2022 году. Основной целью движения, как указано на сайте партии, является поддержка инициатив женщин в РФ. Общественный совет партпроекта возглавила директор библиотечной информсистемы города Кургана Людмила Дорофеева. В состав совета вошли представители власти, члены благотворительных фондов и общественных организаций. На заседании обсудили планы на 2023 год. Такое движение начинают работу и в соседнем регионе. В Челябинской области проект возглавила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Такую должность ей предложил губернатор Алексей Текслер на заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Решение принято единогласно.

Сенатор Российской Федерации от Курганской области Елена Перминова стала координатором партийного проекта «Женское движение Единой России». Об этом сообщается на официальном сайте курганского отделения партии. «Региональный координатор проекта в Курганской области — сенатор РФ Елена Перминова. На базе регионального отделения партии состоялось первое заседание общественного совета партпроекта „Женское движение Единой России“», — указано в сообщении. Сообщается, что проект запущен в 2022 году. Основной целью движения, как указано на сайте партии, является поддержка инициатив женщин в РФ. Общественный совет партпроекта возглавила директор библиотечной информсистемы города Кургана Людмила Дорофеева. В состав совета вошли представители власти, члены благотворительных фондов и общественных организаций. На заседании обсудили планы на 2023 год. Такое движение начинают работу и в соседнем регионе. В Челябинской области проект возглавила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Такую должность ей предложил губернатор Алексей Текслер на заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Решение принято единогласно.