В Кургане ищут извращенца, пристававшего к детям. Фото

16 декабря 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Следователи опубликовали фоторобот мужчины, которого ищут за насилие в отношении детей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следственные органы устанавливают личность мужчины, который совершил в Кургане действия сексуального характера в присутствии маленьких детей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области. «Неизвестный мужчина, находясь в городе Кургане около одного из домов, расположенных по улице Вагонная, без применения насилия совершил действия сексуального характера в отношении малолетних детей, гулявших на улице», — проинформировали в следственном управлении. Инцидент произошел 21 сентября 2022 года. Следователи сообщили приметы мужчины: высокий, на вид около 20 лет, особая примета — медно-рыжий цвет волос. Неустановленный гражданин был одет в синюю кофту с капюшоном и красным кругом в области живота, синие джинсы и кроссовки. Установление личности требуется для раскрытия возбужденного уголовного дела, рассказали в управлении. Следователи просят всех, кому известен мужчина, или что-либо о совершенном преступлении, сообщить по телефонам 8 (3522) 46-35-15, 8-922-679-44-85, 02. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сафакулевского округа был признан виновным в сексуальном насилии в отношении 13-летней девочки. За совершенное преступление он отправился на 13 лет в колонию особого режима. Курганские следователи опубликовал фоторобот извращенца, пристававшего осенью к детям фото: СУ СК РФ по Курганской области

Следственные органы устанавливают личность мужчины, который совершил в Кургане действия сексуального характера в присутствии маленьких детей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области. «Неизвестный мужчина, находясь в городе Кургане около одного из домов, расположенных по улице Вагонная, без применения насилия совершил действия сексуального характера в отношении малолетних детей, гулявших на улице», — проинформировали в следственном управлении. Инцидент произошел 21 сентября 2022 года. Следователи сообщили приметы мужчины: высокий, на вид около 20 лет, особая примета — медно-рыжий цвет волос. Неустановленный гражданин был одет в синюю кофту с капюшоном и красным кругом в области живота, синие джинсы и кроссовки. Установление личности требуется для раскрытия возбужденного уголовного дела, рассказали в управлении. Следователи просят всех, кому известен мужчина, или что-либо о совершенном преступлении, сообщить по телефонам 8 (3522) 46-35-15, 8-922-679-44-85, 02. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сафакулевского округа был признан виновным в сексуальном насилии в отношении 13-летней девочки. За совершенное преступление он отправился на 13 лет в колонию особого режима.