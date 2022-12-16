Евросоюз раскрыл подробности о новом пакете санкций против России

Евросоюз: новый пакет санкций против РФ будет касаться ВПК

16 декабря 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Новый пакет санкций против Рф коснется 168 компаний ВПК Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В новый девятый пакет санкций против РФ войдут 168 организаций, связанные с военно-промышленным комплексом. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Ограничения коснутся 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом РФ», — заявил он в своем twitter-аккаунте. Домбровскис также дополнил, что новый пакет санкций расширяет ограничения экспорт технологий двойного назначения, включая для IT-оборудования, БПЛА, электроники. Также под санкции попадут горнодобывающий сектор и сфера бизнес-услуг. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против РФ санкции. Ожидается, что новый пакет ограничений против России выйдет 16 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно дождаться публикации пакета, а потом уже делать о нем выводы.

В новый девятый пакет санкций против РФ войдут 168 организаций, связанные с военно-промышленным комплексом. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Ограничения коснутся 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом РФ», — заявил он в своем twitter-аккаунте. Домбровскис также дополнил, что новый пакет санкций расширяет ограничения экспорт технологий двойного назначения, включая для IT-оборудования, БПЛА, электроники. Также под санкции попадут горнодобывающий сектор и сфера бизнес-услуг. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против РФ санкции. Ожидается, что новый пакет ограничений против России выйдет 16 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно дождаться публикации пакета, а потом уже делать о нем выводы.