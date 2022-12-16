В Кремле не спешат оценивать девятый пакет санкций ЕС против РФ В Кремле не торопятся оценивать девятый пакет санкций ЕС 16 декабря 2022 в 14:49 Размер текста - 17 + В Кремле не торопятся оценивать девятый пакет санкций ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Кремле решили дождаться готового документа, предусматривающего новые санкции Евросоюза в отношении России. Пока там воздерживаются от комментариев, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Давайте сначала ознакомимся со списком, получим официальную информацию. Потом будем реагировать», — отметил Песков. ЕС согласовал девятый пакет санкций против России, 16 декабря его должны принять. СМИ сообщают, что санкции затронут авиационную (речь идет об авиадвигателях) и космическую промышленность, военно-промышленный комплекс. Будет введен запрет на экспорт ряда товаров, в том числе ноутбуков, фотоаппаратов и т. д. В Кремле решили дождаться готового документа, предусматривающего новые санкции Евросоюза в отношении России. Пока там воздерживаются от комментариев, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Давайте сначала ознакомимся со списком, получим официальную информацию. Потом будем реагировать», — отметил Песков. ЕС согласовал девятый пакет санкций против России, 16 декабря его должны принять. СМИ сообщают, что санкции затронут авиационную (речь идет об авиадвигателях) и космическую промышленность, военно-промышленный комплекс. Будет введен запрет на экспорт ряда товаров, в том числе ноутбуков, фотоаппаратов и т. д. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям