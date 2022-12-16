В Кремле не спешат оценивать девятый пакет санкций ЕС против РФ

В Кремле не торопятся оценивать девятый пакет санкций ЕС
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В Кремле решили дождаться готового документа, предусматривающего новые санкции Евросоюза в отношении России. Пока там воздерживаются от комментариев, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Давайте сначала ознакомимся со списком, получим официальную информацию. Потом будем реагировать», — отметил Песков.
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России, 16 декабря его должны принять. СМИ сообщают, что санкции затронут авиационную (речь идет об авиадвигателях) и космическую промышленность, военно-промышленный комплекс. Будет введен запрет на экспорт ряда товаров, в том числе ноутбуков, фотоаппаратов и т. д.
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