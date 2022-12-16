В Кремле не спешат оценивать девятый пакет санкций ЕС против РФ

В Кремле не торопятся оценивать девятый пакет санкций ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
В Кремле не торопятся оценивать девятый пакет санкций ЕС Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кремле решили дождаться готового документа, предусматривающего новые санкции Евросоюза в отношении России. Пока там воздерживаются от комментариев, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте сначала ознакомимся со списком, получим официальную информацию. Потом будем реагировать», — отметил Песков.

ЕС согласовал девятый пакет санкций против России, 16 декабря его должны принять. СМИ сообщают, что санкции затронут авиационную (речь идет об авиадвигателях) и космическую промышленность, военно-промышленный комплекс. Будет введен запрет на экспорт ряда товаров, в том числе ноутбуков, фотоаппаратов и т. д.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

В Кремле решили дождаться готового документа, предусматривающего новые санкции Евросоюза в отношении России. Пока там воздерживаются от комментариев, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Давайте сначала ознакомимся со списком, получим официальную информацию. Потом будем реагировать», — отметил Песков. ЕС согласовал девятый пакет санкций против России, 16 декабря его должны принять. СМИ сообщают, что санкции затронут авиационную (речь идет об авиадвигателях) и космическую промышленность, военно-промышленный комплекс. Будет введен запрет на экспорт ряда товаров, в том числе ноутбуков, фотоаппаратов и т. д.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...