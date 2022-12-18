18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

В Кургане перешли на сплошную обработку дорог реагентами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег в городе. Курган, снег, слякоть, реагент, снег в городе, зима курган, пешеходы, дорога, реагенты, песчано-соляная смесь
На изменение подхода к обработке дорог повлияла непогода Фото:

В Кургане с последствиями непогоды борются с помощью сплошной посыпки противогололедными материалами. Данная информация была размещена 19 декабря на сайте городской администрации.

«На тротуарах работают 11 единиц техники и 40 дорожных рабочих ГУП „СДП“, они очищают их от снега и образовавшейся корочки льда, производят сплошную посыпку противогололедными материалами. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и посадочным площадкам около остановок общественного транспорта. Механизированной очисткой проезжих частей занимаются более 40 машин», — указан в сообщении.

Представители мэрии отметили, что дорожные службы перевели на круглосуточный режим работы. Также на своих территориях работают бригады ООО «Астра-М» и сотрудники управляющих компаний. Мэр Кургана Елена Ситникова поручила вывести технику в отдаленные микрорайоны и усилить контроль за работой управляющих компаний. Представители администрации попросили автовладельцев не оставлять припаркованные машины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам.

Из-за ледяного дождя на трассах Курганской области ограничили движение пассажирского транспорта. Также из-за непогоды были задержаны два пассажирских поезда.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.

В Кургане с последствиями непогоды борются с помощью сплошной посыпки противогололедными материалами. Данная информация была размещена 19 декабря на сайте городской администрации. «На тротуарах работают 11 единиц техники и 40 дорожных рабочих ГУП „СДП“, они очищают их от снега и образовавшейся корочки льда, производят сплошную посыпку противогололедными материалами. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и посадочным площадкам около остановок общественного транспорта. Механизированной очисткой проезжих частей занимаются более 40 машин», — указан в сообщении. Представители мэрии отметили, что дорожные службы перевели на круглосуточный режим работы. Также на своих территориях работают бригады ООО «Астра-М» и сотрудники управляющих компаний. Мэр Кургана Елена Ситникова поручила вывести технику в отдаленные микрорайоны и усилить контроль за работой управляющих компаний. Представители администрации попросили автовладельцев не оставлять припаркованные машины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам. Из-за ледяного дождя на трассах Курганской области ограничили движение пассажирского транспорта. Также из-за непогоды были задержаны два пассажирских поезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...