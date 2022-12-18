В Кургане перешли на сплошную обработку дорог реагентами

19 декабря 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

На изменение подхода к обработке дорог повлияла непогода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с последствиями непогоды борются с помощью сплошной посыпки противогололедными материалами. Данная информация была размещена 19 декабря на сайте городской администрации. «На тротуарах работают 11 единиц техники и 40 дорожных рабочих ГУП „СДП“, они очищают их от снега и образовавшейся корочки льда, производят сплошную посыпку противогололедными материалами. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и посадочным площадкам около остановок общественного транспорта. Механизированной очисткой проезжих частей занимаются более 40 машин», — указан в сообщении. Представители мэрии отметили, что дорожные службы перевели на круглосуточный режим работы. Также на своих территориях работают бригады ООО «Астра-М» и сотрудники управляющих компаний. Мэр Кургана Елена Ситникова поручила вывести технику в отдаленные микрорайоны и усилить контроль за работой управляющих компаний. Представители администрации попросили автовладельцев не оставлять припаркованные машины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам. Из-за ледяного дождя на трассах Курганской области ограничили движение пассажирского транспорта. Также из-за непогоды были задержаны два пассажирских поезда.

В Кургане с последствиями непогоды борются с помощью сплошной посыпки противогололедными материалами. Данная информация была размещена 19 декабря на сайте городской администрации. «На тротуарах работают 11 единиц техники и 40 дорожных рабочих ГУП „СДП“, они очищают их от снега и образовавшейся корочки льда, производят сплошную посыпку противогололедными материалами. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и посадочным площадкам около остановок общественного транспорта. Механизированной очисткой проезжих частей занимаются более 40 машин», — указан в сообщении. Представители мэрии отметили, что дорожные службы перевели на круглосуточный режим работы. Также на своих территориях работают бригады ООО «Астра-М» и сотрудники управляющих компаний. Мэр Кургана Елена Ситникова поручила вывести технику в отдаленные микрорайоны и усилить контроль за работой управляющих компаний. Представители администрации попросили автовладельцев не оставлять припаркованные машины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам. Из-за ледяного дождя на трассах Курганской области ограничили движение пассажирского транспорта. Также из-за непогоды были задержаны два пассажирских поезда.