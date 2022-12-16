В Центробанке заявили, что санкции ЕС приводят к эскалации напряженности в мире

16 декабря 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Долгий период низких цен на энергоресурсы ведет к напряженности, заявила Эльвира Набиуллина Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Длительный период низких цен на углеводороды может привести к значительной потере доходов экспортеров энергоресурсов и эскалации геополитической напряженности. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции. «Введение эмбарго и потолка цен на нефть, а также длительный период низких цен на углеводороды или их дополнительное сильное снижение могут привести к устойчивой потере доходов экспортерами и эскалации геополитической напряженности», — заявила Набиуллина. Трансляция пресс-конференции ведется на телеканале «Россия 24». Глава Центробанка подчеркнула, что введение Западом ограничений совпали с мировым падением цен на энергоресурсы в связи с ухудшением перспектив мировой экономики. Европа начала вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ России на введение потолка цен на российскую нефть будет финализирован в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей». Запрет на поставки нефти из России в Евросоюз официально вступил в силу 5 декабря, сообщает Nation News.

Длительный период низких цен на углеводороды может привести к значительной потере доходов экспортеров энергоресурсов и эскалации геополитической напряженности. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции. «Введение эмбарго и потолка цен на нефть, а также длительный период низких цен на углеводороды или их дополнительное сильное снижение могут привести к устойчивой потере доходов экспортерами и эскалации геополитической напряженности», — заявила Набиуллина. Трансляция пресс-конференции ведется на телеканале «Россия 24». Глава Центробанка подчеркнула, что введение Западом ограничений совпали с мировым падением цен на энергоресурсы в связи с ухудшением перспектив мировой экономики. Европа начала вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ России на введение потолка цен на российскую нефть будет финализирован в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей». Запрет на поставки нефти из России в Евросоюз официально вступил в силу 5 декабря, сообщает Nation News.