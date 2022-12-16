Пермяков призывают уже сейчас бронировать туры в Турцию на лето 2023

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Турция, море, флаг турции
Сейчас выбор отелей и пляжей в Турции велик Фото:

Пермские турагенты призывают пермяков уже сейчас позаботиться об отдыхе летом. Об открывшемся раннем бронировании туров в Турцию рассказали специалисты турагентства Pegas Touristik в Перми.

«Сейчас открылось раннее бронирование с очень маленькими предоплатами за тур. При этом с огромными скидками на отели, и выбор отелей и пляжей очень большой — берега Турции омываются сразу четырьмя морями», — пояснили в турагентстве.

Кроме Турции, также сейчас можно дешево забронировать отдых в России и Абхазии. Причем, по словам агентов, эти две страны нужно бронировать даже быстрее, чем Турцию, — спрос велик.

Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предлагают горящие путевки на декабрь в ОАЭ, Индию и Египет. Как отмечают в турагентствах, декабрь — самый выгодный месяц в году для путешествий.

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Пермские турагенты призывают пермяков уже сейчас позаботиться об отдыхе летом. Об открывшемся раннем бронировании туров в Турцию рассказали специалисты турагентства Pegas Touristik в Перми. «Сейчас открылось раннее бронирование с очень маленькими предоплатами за тур. При этом с огромными скидками на отели, и выбор отелей и пляжей очень большой — берега Турции омываются сразу четырьмя морями», — пояснили в турагентстве. Кроме Турции, также сейчас можно дешево забронировать отдых в России и Абхазии. Причем, по словам агентов, эти две страны нужно бронировать даже быстрее, чем Турцию, — спрос велик. Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предлагают горящие путевки на декабрь в ОАЭ, Индию и Египет. Как отмечают в турагентствах, декабрь — самый выгодный месяц в году для путешествий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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