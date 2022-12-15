15 декабря 2022

В Миассе создадут двигатель для возвращаемой ракеты

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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, грц макеева
В Миассе начали разрабатывать двигатель для ракеты будущего Фото:

Государственный ракетный центр им. Макеева (ГРЦ) в Миассе (Челябинская область) приступил к созданию двигателя для возвращаемой ракеты. Об этом 16 декабря сообщил губернатор области Алексей Текслер.

«Специалисты ГРЦ Макеева разрабатывают двигатель для российской ракеты. Она будет возвращаемой. Регион поддержит начинание грантом», — отметил глава региона в ходе празднования 75-летия ГРЦ.

Текслер добавил, что новая разработка является будущим отечественной космической отрасли. Перед торжественной церемонией губернатор принял участие в заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей региона. Следом Текслер осмотрел социальные объекты Миасса и встретился с мэром Григорием Тонких. Визит в Миасс завершается в ГРЦ им. Макеева.

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Государственный ракетный центр им. Макеева (ГРЦ) в Миассе (Челябинская область) приступил к созданию двигателя для возвращаемой ракеты. Об этом 16 декабря сообщил губернатор области Алексей Текслер. «Специалисты ГРЦ Макеева разрабатывают двигатель для российской ракеты. Она будет возвращаемой. Регион поддержит начинание грантом», — отметил глава региона в ходе празднования 75-летия ГРЦ. Текслер добавил, что новая разработка является будущим отечественной космической отрасли. Перед торжественной церемонией губернатор принял участие в заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей региона. Следом Текслер осмотрел социальные объекты Миасса и встретился с мэром Григорием Тонких. Визит в Миасс завершается в ГРЦ им. Макеева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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