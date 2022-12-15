В Миассе создадут двигатель для возвращаемой ракеты

16 декабря 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

В Миассе начали разрабатывать двигатель для ракеты будущего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Государственный ракетный центр им. Макеева (ГРЦ) в Миассе (Челябинская область) приступил к созданию двигателя для возвращаемой ракеты. Об этом 16 декабря сообщил губернатор области Алексей Текслер. «Специалисты ГРЦ Макеева разрабатывают двигатель для российской ракеты. Она будет возвращаемой. Регион поддержит начинание грантом», — отметил глава региона в ходе празднования 75-летия ГРЦ. Текслер добавил, что новая разработка является будущим отечественной космической отрасли. Перед торжественной церемонией губернатор принял участие в заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей региона. Следом Текслер осмотрел социальные объекты Миасса и встретился с мэром Григорием Тонких. Визит в Миасс завершается в ГРЦ им. Макеева.

Государственный ракетный центр им. Макеева (ГРЦ) в Миассе (Челябинская область) приступил к созданию двигателя для возвращаемой ракеты. Об этом 16 декабря сообщил губернатор области Алексей Текслер. «Специалисты ГРЦ Макеева разрабатывают двигатель для российской ракеты. Она будет возвращаемой. Регион поддержит начинание грантом», — отметил глава региона в ходе празднования 75-летия ГРЦ. Текслер добавил, что новая разработка является будущим отечественной космической отрасли. Перед торжественной церемонией губернатор принял участие в заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей региона. Следом Текслер осмотрел социальные объекты Миасса и встретился с мэром Григорием Тонких. Визит в Миасс завершается в ГРЦ им. Макеева.