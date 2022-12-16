16 декабря 2022

Минюст признал иноагентами главреда Wonderzine и журналиста Любимова

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Комитет по экономической политике. Курган, заседание, подпись документов, гибдд, руки
Минюст расширил список иноагентов Фото:
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Иноагенты РФ

Главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута и журналист Дмитрий Любимов признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ.

Вместе с Таратутой и Любимовой в реестр иноагнетов попали экологическая организация «Экологическая вахта Сахалина», организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида», сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич, а также предприниматель Дмитрий Давыдов. Данные опубликованы на официальном сайте Минюста.

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Главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута и журналист Дмитрий Любимов признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Вместе с Таратутой и Любимовой в реестр иноагнетов попали экологическая организация «Экологическая вахта Сахалина», организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида», сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич, а также предприниматель Дмитрий Давыдов. Данные опубликованы на официальном сайте Минюста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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