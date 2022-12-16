Минюст признал иноагентами главреда Wonderzine и журналиста Любимова

16 декабря 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Минюст расширил список иноагентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута и журналист Дмитрий Любимов признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Вместе с Таратутой и Любимовой в реестр иноагнетов попали экологическая организация «Экологическая вахта Сахалина», организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида», сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич, а также предприниматель Дмитрий Давыдов. Данные опубликованы на официальном сайте Минюста.

Главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута и журналист Дмитрий Любимов признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Вместе с Таратутой и Любимовой в реестр иноагнетов попали экологическая организация «Экологическая вахта Сахалина», организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида», сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич, а также предприниматель Дмитрий Давыдов. Данные опубликованы на официальном сайте Минюста.