В Копейске нашли ребенка, чье письмо тронуло душу бойца. Фото

16 декабря 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Учитель ребенка узнала почерк своей ученицы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Копейске Челябинской области оперативно нашли третьеклассницу, чье письмо тронуло душу бойца с передовой. Об этом сообщили в соцсетях. «Друзья, школа не подписала номер, боец очень хочет передать весточку девочке, ученице третьего класса школы города Копейска, а вот номера нет в письме, к сожалению! Откликнитесь, из какой школы нам привезли такие письма», — говорится в сообщении паблика «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении также указано, что боец передал привет для девочки. Он очень ждет контакты для того, чтобы выразить благодарность. Ребенка менее чем за час вычислила по почерку ее учитель. Она указала в комментариях, что ребенок учится в одной из школ поселка Старокамышинск. Во всех регионах России с началом спецоперации начали отправлять на передовую нужные вещи. Детские письма стали одними из самых востребованных среди просьб военнослужащих. Девочка учится в третьем классе одной из школ поселка Старокамышинск. Сообщество «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В Копейске Челябинской области оперативно нашли третьеклассницу, чье письмо тронуло душу бойца с передовой. Об этом сообщили в соцсетях. «Друзья, школа не подписала номер, боец очень хочет передать весточку девочке, ученице третьего класса школы города Копейска, а вот номера нет в письме, к сожалению! Откликнитесь, из какой школы нам привезли такие письма», — говорится в сообщении паблика «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении также указано, что боец передал привет для девочки. Он очень ждет контакты для того, чтобы выразить благодарность. Ребенка менее чем за час вычислила по почерку ее учитель. Она указала в комментариях, что ребенок учится в одной из школ поселка Старокамышинск. Во всех регионах России с началом спецоперации начали отправлять на передовую нужные вещи. Детские письма стали одними из самых востребованных среди просьб военнослужащих.