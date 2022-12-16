16 декабря 2022

В Копейске нашли ребенка, чье письмо тронуло душу бойца. Фото

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз, письма солдатам
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В Копейске Челябинской области оперативно нашли третьеклассницу, чье письмо тронуло душу бойца с передовой. Об этом сообщили в соцсетях.

«Друзья, школа не подписала номер, боец очень хочет передать весточку девочке, ученице третьего класса школы города Копейска, а вот номера нет в письме, к сожалению! Откликнитесь, из какой школы нам привезли такие письма», — говорится в сообщении паблика «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении также указано, что боец передал привет для девочки. Он очень ждет контакты для того, чтобы выразить благодарность. Ребенка менее чем за час вычислила по почерку ее учитель. Она указала в комментариях, что ребенок учится в одной из школ поселка Старокамышинск.

Во всех регионах России с началом спецоперации начали отправлять на передовую нужные вещи. Детские письма стали одними из самых востребованных среди просьб военнослужащих.

Девочка учится в третьем классе одной из школ поселка Старокамышинск.

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В Копейске Челябинской области оперативно нашли третьеклассницу, чье письмо тронуло душу бойца с передовой. Об этом сообщили в соцсетях. «Друзья, школа не подписала номер, боец очень хочет передать весточку девочке, ученице третьего класса школы города Копейска, а вот номера нет в письме, к сожалению! Откликнитесь, из какой школы нам привезли такие письма», — говорится в сообщении паблика «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении также указано, что боец передал привет для девочки. Он очень ждет контакты для того, чтобы выразить благодарность. Ребенка менее чем за час вычислила по почерку ее учитель. Она указала в комментариях, что ребенок учится в одной из школ поселка Старокамышинск. Во всех регионах России с началом спецоперации начали отправлять на передовую нужные вещи. Детские письма стали одними из самых востребованных среди просьб военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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