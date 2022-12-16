Свердловский сенатор Шептий попал под санкции ЕС

Виктор Шептий попал в новый пакет санкций ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий попал в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщается в официальном документе ЕС.

«Виктор Анатольевич Шептий. 4 октября он ратифицировал четыре договора России о включении Донецкой и Луганской Народной Республики, Запорожской и Луганской областей в состав РФ», — сообщается в качестве причин включения Виктора Шептия в пакет санкций ЕС. Кроме этого, по тем же причинам, под санкции ЕС попала судья Конституционного суда России из Екатеринбурга Лариса Красавчикова.

Также в девятый пакет санкций Евросоюза попала екатеринбургская компания «Новатор». «Российская компания, занимающаяся разработкой, производством, эксплуатацией и ремонтом зенитных ракет большой дальности, крылатых ракет, противоракет и других боевых средств оборудования. АО „НОВАТОР“ предоставляет модель крылатой ракеты 3М-54 калибр в Вооруженные Силы России, которая использует их в спецоперации на Украине», — следует из документа ЕС.

Ранее URA.RU сообщало, что девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) включил в себя почти 200 физлиц и организаций. В списки попали депутаты, судьи, чиновники и медиаперсоны.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. На территории ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении республик в состав России.